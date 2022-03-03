Вышивка крестом обучение с курсами форума Складчина

zmxn 02 березня 2022, 12:15

Если вы новичок в вышивке крестиком, вам может быть интересно узнать самый простой способ начать вышивку крестиком для. Так называемый пошаговый “рецепт создания первого крестика”, который включает в себя закрепление нити и нанесение первых стежков.

Лучший способ начать свой проект вышивки крестом зависит от количества нитей, которые вы используете, вашего опыта и контраста между вашей нитью и цветом ткани. Для начинающих лучше начать вышивку крестиком с узла, который опытные вышивальщицы не делают. Они же записывают самые разные курсы по вышивке крестиком, благодаря которым обучение может стать еще легче.

Как самостоятельно обучиться вышивке крестиком с узла

Это самый быстрый и простой способ начать свой проект вышивки крестом. С помощью этого метода вы получите узел на задней стороне вашего проекта. Некоторые считают, что один узел допустим, но мнения расходятся, поэтому, каждый выбирает сам. Если вы хотите, чтобы ваш проект был полностью безузловым, лучше использовать скрытую нить - так называемую мононить для закрепления.

Итак, как начать вышивку:

● Вденьте в иглу примерно 1 метр нити для вышивания и половину количества нитей, указанного в вашем шаблоне ( если ваш шаблон указывает, что вам нужно использовать 2 нити, вы возьмете 1 нить, когда вам нужно 4 нити, вы возьмете 2 и др.).

● Совместите оба конца нитей и сделайте простой узел. Обрежьте лишнюю нить за узлом.

● Начните с изнаночной стороны ткани и вытяните иглу вперед. Оставьте около 5 см нити с узлом на изнаночной стороне. Пока не туго натягивайте, так как это может привести к тому, что узел окажется на лицевой стороне.

● Сделайте первый стежок вашей вышивки крестом на лицевой стороне. Выведите иглу на изнаночную сторону и проведите иглой между нитями рабочей нити, которые заканчиваются узлом.

● Туго натяните нить, чтобы ваша первая строчка была красиво расположена спереди, а узел был закреплен на изнаночной стороне вашей работы.

● Продолжайте делать крестообразные стежки на лицевой стороне ткани.

Другой способ начать вышивку крестиком также имеет в основе узел. Но поскольку вы обрезаете узел, когда закрепите нить, на самом деле это будет безузловое начало. Это самый простой способ начать свой проект вышивки крестом, не заканчивая узлом. Работает с любым количеством нитей.

Избегайте использования этого метода с черной нитью на светлой ткани для вышивки или белой нитью на темной ткани. Если ваша нить слишком сильно контрастирует с тканью, она может оставить тень или след на ткани.

● Вденьте иголку и сделайте узел на конце. Протяните иглу и нить от передней части ткани к задней и снова поднимитесь примерно на 4-6 клеток от узла.

● Теперь начните вышивать крестиком, убедитесь, что вы затянули нить под новыми стежками.

● На лицевой стороне ткани срежьте узел как можно ближе к ткани. Следите за тем, чтобы не прорезать крестообразные стежки.

● Используйте иглу на изнаночной стороне ткани, чтобы вытянуть конец нити.

● Ваша задняя сторона будет выглядеть очень красиво и на ней не будет узлов. Теперь вы готовы продолжить вышивку крестиком!

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Источник: сайт Складчина s111.skladchina.in