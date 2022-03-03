Выбираем горнолыжный курорт в Карпатах: по-европейски или камерно, дорого или бюджетно – на любой вкус

zmxn 03 березня 2022, 12:05

В Карпатах находятся лучшие лыжные курорты Украины – во-первых, природа гор с её снежными зимами идеально подходят для спорта, а, во-вторых, здесь есть комплексы на любой вкус. Можно найти шумные места, инфраструктура которых не уступает европейским курортам, и тихие посёлки для спокойного катания по безлюдным трассам среди гор.

Буковель

Это однозначный лидер среди горнолыжных курортов Украины. Приезжая сюда, турист попадает в настоящее царство заснеженных спусков – есть 62 трассы, общая длинна которых составляет более 50 километров. Среди всего этого разнообразия можно найти горнолыжные трассы на любой вкус – от самых простых и невысоких, созданных для новичков, до сложных интересных трасс.

Инфраструктура, обслуживающая эти трассы, тоже впечатляет. Благодаря снежным пушкам, здесь всегда сохраняется стабильное покрытие, позволяющее спокойно кататься при любой температуре ниже нуля.

Один из лучших горнолыжных курортов Карпат предлагает множество зимних развлечений, помимо собственно лыж. Есть единственный в Карпатах каток для коньков, трассы для санок, тюбов и сноуборда, катание на снегоходах. Среди оригинальных – катание на собачьих упряжках.

Крутогор 365

Буковель – курорт для любителей динамичного отдыха и тусовок c довольно дорогими услугами. Если вы ищете спокойный, малолюдный и дешёвый отдых, можете выбрать другие горнолыжные курорты в Карпатах.

Недалеко от Трускавца раскинулся курорт «Крутогор 365». Здесь тоже есть несколько трасс – «синяя» для начинающих и лыжников средней подготовки, «красная» для опытных спортсменов, а также спуски для санок и тюбинга. Курорт также может похвастаться ратраками, снежными пушками и бугельными подъёмниками, так что инфраструктура здесь вполне подходит для приятного и комфортного зимнего туризма.

Главное преимущество, которое делает «Крутогор 365» одним из лучших горнолыжных курортов Карпат – очень выгодные условия для отдыха. Курорт принадлежит гостинице «Трускавец 365» и для её клиентов катание здесь бесплатное, также бесплатно предоставят лыжи и привезут к заснеженным трассам. Подробная информация про «Крутогор 365» есть на сайте сети.

Славское

Колоритный курорт на Львовщине. Здесь раскинулся горнолыжный комплекс «Захар Беркут» на склонах горы Высокий Верх.

«Захар Беркут» предоставляет 9 км трасс трёх уровней сложности. Самые простые трассы оснащены мультилифтом – специальным механизмом, держась за который, лыжники могут взобраться на гору. Самая впечатляющая трасса раскинулась на высоте 1244 метра. Отдых для детей до 5-летнего возраста бесплатный.

Отдыхая в этом горнолыжном курорте в Карпатах, гости могут прокатиться на живописном подъёмнике, с которого открывается вид на горные цепи Бескидов и Горган. После активного отдыха на спусках можно погреться и перекусить в колыбе.

Ворохта

Посёлок раскинулся в живописном уголке Карпат недалеко от Буковеля. Местный курорт не смог соревноваться со своим известным соседом – однако здесь осталась неплохая инфраструктура (не зря в Ворохте обучались олимпийские команды СССР, а сегодня здесь проходят чемпионаты Украины). При этом туристов на курорте не так много и цены заметно ниже по сравнению с Буковелем.

Сердце этого горнолыжного курорта в Карпатах – спортивный комплекс «Авангард». Он издалека привлекает внимание огромными трамплинами, которые раскинулись на склоне горы – это самые высокие трамплины Украины. Поверхность трамплинов покрыта специальным покрытием для катания.

Также здесь есть полукилометровая трасса со скоростным бугельным подъёмником и специальная трасса для детей. Ворохта предоставляет множество возможностей для обучения – есть спортивная школа и можно нанять частного инструктора.

Лыжный туризм в Трускавце и Ворохте

Проживание на многих горнолыжных курортах довольно дорогое, так что выгоднее остановиться в городах поблизости. Один из самых выгодных вариантов – зимние туры гостиниц сети «Отдых 365», расположенных в Трускавце и Ворохте. Здесь организовывают ежедневные туры на лучшие горнолыжные курорты в Карпатах, причём трансфер и лыжи предоставляют бесплатно.