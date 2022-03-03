Аренда комнаты в Киеве: на что обратить внимание

zmxn 03 березня 2022, 11:31

На что обратить внимание при аренде комнаты в Киеве? Что спросить у хозяина, чтобы не принять плохое решение? Мы подготовили для вас краткий путеводитель, из которого вы узнаете, о чем нужно помнить, принимая решение об аренде комнаты. Качественная аренда комнат киев доступна на address.ua. Там очень большой выбор.

Важные моменты:

Расположение,

Соседи по квартире,

Состояние квартиры.

Расположение

Одним из самых важных решений, которые ждут вас при выборе комнаты, является расположение квартиры. Стоит учитывать, насколько далеко он находится от работы, университета или центра города.

Стоимость аренды помещения в Киеве рядом с университетами, а также в центре столице выше, чем в менее популярных районах, поэтому расстояние от остановки, имеющей хорошее транспортное сообщение с интересующими вас частями города, также может быть важным.

Соседи по квартире

Принимая решение снять комнату, мы часто не имеем никакого влияния на то, кто будет нашими соседями по комнате. Чаще всего это либо студенты, либо работающие люди, но может оказаться, что в квартире живет и хозяин. Студенческая квартира может быть не лучшим выбором для работающего человека, который хочет отдохнуть после работы.

Количество людей, проживающих в данной квартире, также влияет на то, сколько людей пользуются общей ванной комнатой и кухней. Если вам не нравится толпа и ожидание в очереди, чтобы попасть в туалет, то жизнь с несколькими соседями по квартире может быть не лучшим выбором. В такой ситуации стоит выбрать двух- или трехкомнатную квартиру, в которой вы будете чувствовать себя более комфортно.

Если вы не любите животных или у вас на них аллергия, спросите у хозяина, есть ли у кого-нибудь из соседей по комнате домашнее животное. То же самое относится и к курильщикам – если вам мешает запах сигаретного дыма, не забудьте спросить, разрешено ли курение в квартире.

Состояние квартиры и что в ней находится

Просматривая объявления, обращайте внимание на то, что вам нужно в квартире, и выбирайте предложения, которые действительно соответствуют вашим ожиданиям.

Не подписывайте договор и не вносить залог до осмотра квартиры! К сожалению, может случиться так, что фотографии, которые вы видели в рекламе, были сделаны несколько лет назад, после ремонта и квартира выглядит не так хорошо, как на фотографиях.

При осмотре помещения обратите внимание на то, чистая ли квартира, оснащена ли техника всем, что было указано в рекламе, исправна ли бытовая техника, не протекает ли кран на кухне или в ванной, нет ли признак грибка на стенах.