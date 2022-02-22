Выбор оптики для охоты

zmxn 22 лютого 2022, 06:50

Использование разнообразных оптических систем и приборов на охоте заметно повышает её эффективность. Становится намного проще целиться, определять расстояние до объекта, да и ориентироваться в условиях недостаточной видимости. Проблема в том, что практически невозможно найти инструмент, который будет идеально справляться с каждой из этих задач. Поэтому снаряжение приходится подбирать, исходя из личных предпочтений и пожеланий охотника, одновременно ориентируясь на некоторые ключевые объективные показатели. И вот что нужно знать тем, кого интересует реально эффективная оптика для охоты.

Особенности использования

Использование оптики во время охоты определяется тем, как именно эта охота будет проходить и какое снаряжение есть в наличии. Так, например, для загонной охоты стандартные оптические прицелы почти бесполезны, поскольку времени прицелиться у вас не так много, да и за окружающим пространством нужно следить. Не слишком эффективны они и при охоте на дичь самотопом или с собакой, поскольку стрельба будет вестись на малых дистанциях по быстро движущимся целям. Наиболее эффективный метод использования оптических прицелов высокой кратности – классическая засадная охота, с использованием разнообразных маскирующих убежищ. Или стрельба по перелётным водоплавающим птицам. Кроме того, необходимо учитывать, какое именно оружие вы будете использовать – от этого зависит предполагаемая сила отдачи, которую придётся выдерживать прицелу. То же самое касается и боеприпасов. Если будете применять патроны MAGNUM, будьте готовы к тому, что ваша оптика может этого не пережить.

Основные виды оптики для охоты

Оптические прицелы. Их основная задача – визуально увеличивать размеры цели. А дополнительная – облегчать прицеливание путём указания расстояния и внесения баллистических поправок, если это необходимо. Могут быть как постоянной кратности, так и переменной. Главное требование к конструкции – повышенная прочность и надёжность, поскольку ей необходимо сопротивляться отдаче, возникающей во время выстрела. Однако существуют и так называемые «пневматические прицелы», пригодные исключительно для установки на разнообразную пневматику. Они проще, легче, да и мощность у них намного меньше, поскольку стрельба из пневматических винтовок редко ведётся на средних, и уж тем более – дальних дистанциях.

Коллиматорные прицелы. Обеспечивают быстрое и эффективное прицеливание, однако не увеличивают изображение цели. Поэтому используются преимущественно для стрельбы на ближних дистанциях. Могут быть как открытыми, так и закрытыми. Первые намного проще и легче, однако их нельзя использовать во время дождя. Вторые более сложные, плюс их можно сочетать с оптикой малой кратности, благодаря чему получать увеличенное изображение. Также существуют так называемые «голографические прицелы», в которых стандартная прицельная марка заменяется голограммой, подсвеченной встроенным лазером. Это позволяет эффективно действовать даже в условиях недостаточного освещения.

Разнообразные зрительные трубы. Сюда относятся и лёгкие монокуляры, и бинокли, и другие подобные оптические системы. В отличие от разнообразных прицелов, для их использования вам понадобятся руки, либо одна, либо обе. Поэтому непосредственно во время стрельбы эти устройства не используются. Однако для определения расстояния, обследования местности и наблюдения, например, за различными объектами в пределах городской черты, подобные зрительные трубки подходят намного лучше. Особенно если оснащены просветлёнными линзами, эффективными системами фокусировки и хорошей кратностью.

Бинокли для охоты. По принципу работы аналогичны зрительным трубам, но намного удобнее и практичнее, поскольку позволяют получить стереоскопическое изображение, дают большее поле зрения и обладают куда более качественной цветопередачей. Кроме того, их намного удобнее использовать в полевых условиях. Если кратко, то для охоты подходят модели с кратностью до 10, с полем зрения в 100 метров на расстоянии 1 км, с защитой от пыли и влаги, с просветленными линзами, прорезиненным корпусом и заполнением азотом, а также – весящие не более 600 граммов.

Приборы ночного видения и тепловизоры. Тоже считаются оптикой для охоты, однако использование их в нашей стране запрещено и считается браконьерством.

Приобретение

Как видите, выбор подходящей оптики – довольно сложное дело. Тут нужны либо большой личный опыт, либо наличие более опытных товарищей, которые могут подсказать, начто обращать внимание. Либо магазин, в котором вам доходчиво объяснят и помогут сделать правильный выбор, такой, как интернет-магазин Сапсан.

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