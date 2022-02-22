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Пластиковый или деревянный – выбираем домик для любимой куклы

zmxn 22 лютого 2022, 05:59
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Если вашему ребенку нравится играть в куклы, то рано или поздно ему захочется расширить игровое пространство и примерить на себя новые сюжеты для ролевой игры. Идеальным подспорьем для маленьких леди станет вместительный кукольный дом или даже сказочный замок. С ним играть станет еще интереснее.

Теперь у многочисленных игрушечных подружек появится свое пространство – спальня, гостиная, ванная комната и даже кухня. В моделях замков имеются башни для принцесс, в которых можно спрятаться от злого дракона, а также балконы и веранды, чтобы с комфортом слушать серенады влюбленного принца.

Если вы решили купить домик для кукол, стоит заранее определить с его размером, а также с материалом, из которого он изготовлен. Большинство производителей сегодня предлагают дома из пластика или дерева. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки.

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Модели из дерева

Такие домики для игры с куклами обладают определенной долей реалистичности и совершенно безопасны для ребенка. Конечно, в том случае, если они изготовлены аккуратно и не имеют различных сколов и заусенцев. Для изготовления чаще всего используется клен или бук, а более дешевые модели производят из ДВП. Модели таких домиков независимо от размера поставляются в разобранном виде, поэтому перед началом игры придется немного потрудиться, чтобы его собрать. Чтобы детали держались крепко, в наборе может прилагаться специальный нетоксичный клей или маленькие саморезы.

Плюсы:

  • экологичный материал;

  • возможность раскрасить модель красками на водной основе;

  • легко создать свой дизайн, используя обои, краски, шторы и прочие детали.

Минусы:

  • достаточно большой вес;

  • невысокая мобильность;

  • немалая цена (зависит от размера).

Домики из пластика

Пластиковые кукольные домики пользуются куда большей популярностью. Они более легкие и мобильные, да и стоят намного дешевле, хотя, тут многое зависит от размеров и качества самого материала. Домики больших размеров обычно сборные, а модели для маленьких куколок могут поставляться целиком.

Плюсы:

  • огромный выбор моделей;

  • доступная цена;

  • небольшой вес;

  • разнообразная комплектация.

Минусы:

  • такой домик не получится обновить, просто покрасив;

  • если одна из деталей сломалась, заменить ее будет сложно.

Какому варианту отдать предпочтение, каждый решает сам, исходя их финансовых возможностей, наличия свободного места и условий эксплуатации. Но если такого игрового пространства у ребенка еще не было, ее наверняка порадует любой вариант.

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