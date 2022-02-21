Преимущества аренды квартиры без посредников

zmxn 21 лютого 2022, 09:23

При необходимости аренды квартиры мы зачастую обращаемся за помощью к риелторам. Это, конечно, удобно, ведь агент сам занимается поиском и предлагает вам различные варианты, исходя из ваших предпочтений. Однако такой способ аренды жилой недвижимости связан с дополнительными расходами. При этом вы можете арендовать жилье напрямую, не только сэкономив средства, но и воспользовавшись рядом других преимуществ.

Почему стоит отказаться от риелторов при аренде квартиры?

Если вы собираетесь снять 1-комнатную квартиру Киев без посредников, то в первую очередь вам придется перебрать немало вариантов жилья. Широкий выбор предложений можно найти на онлайн-сервисе OLX, где вы сможете сравнить стоимость и условия проживания в различных районах столицы. Что касается аренды напрямую, то она предполагает ряд преимуществ:

экономия средств – агенты по недвижимости берут либо фиксированную плату, либо процент со стоимости месячной арендной платы;

экономия времени – если вам необходимо срочно снять квартиру, то посредник точно не ускорит процесс;

выбор – даже у самого большого агентства недвижимости выбор квартир для аренды ограничен количеством клиентов, тогда как на OLX вы найдете множество предложений от владельцев;

торг – владельцы квартир гораздо охотнее идут на торг при общении напрямую, поэтому вы без проблем сможете «выбить» небольшую скидку.

Конечно, есть определенные нюансы в виде необходимости проверки документов у хозяина недвижимости. Однако это не вызовет особого труда. В крайнем случае вы всегда можете обратиться к нотариусу. Он предоставит список необходимой документации, которая должна быть у владельца.

Заключение

Все мы стремимся к упрощению товарно-денежных отношений во время совершения покупок или продаж. Аренду жилья стоит рассматривать именно в таком ключе, ведь вы являетесь покупателем услуги, а владелец недвижимости – продавцом. Для совершения такой простой сделки посредники вам точно не нужны. Обговорив все моменты и составив договор аренды, вы избежите многих сложностей, которые предполагает обращение в агентство недвижимости.