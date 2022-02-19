Почему для учета расхода воды стоит ставить счетчики торговой марки Sensus

zmxn 19 лютого 2022, 10:44

Приборы учёта горячей и холодной воды, выпущенные под торговой маркой Sensus, пользуются сегодня активным спросом и применяются как для бытовых, так и для промышленных целей. Данный производитель является одним из востребованных в странах СНГ, в том числе благодаря тому, что любые комплектующие для счётчиков можно подобрать из оборудования того же бренда.

На практике водомеры Sensus зарекомендовали себя как одни из самых лучших благодаря:

оптимальному качеству, обеспечиваемому посредством строгой предпродажной проверки, из-за чего любой брак исключается полностью;

применению в процессе изготовления подобной продукции материалов самого высокого качества;

широкому ассортименту, благодаря которому можно выбрать прибор учёта воды в зависимости от условий эксплуатации;

наличию сертификатов, подтверждающих, что каждый счетчик воды sensus прошел самые строгие проверки, а потому может использоваться в любых помещениях;

приемлемой стоимости выделяющей такое оборудование по сравнению с аналогами других торговых марок, представленными на рынке.

Бытовые и промышленные счётчики горячей и холодной воды Sensus

Современные потребители могут выбрать для себя различные модели водомеров от производителя Sensus. Друг от друга они отличаются функциональным предназначением и классифицируются на бытовые и промышленные. В первой категории представлены устройства, предназначенные для эксплуатации в квартирах и частных домах. Промышленные же востребованы преимущественно на заводах и крупных предприятиях, где вода потребляется в значительных объемах и практически без перерыва.

Тонкости установки для длительной эксплуатации

Счётчики воды данной торговой марки рекомендуется устанавливать непосредственно после завершения строительных и монтажных работ, когда трубопровод уже очищен и промыт, а также проведены все необходимые испытания давлением. На протяжении всего периода эксплуатации счётчик воды Sensus полностью наполнен водой, что позволяет исключить возможность скопления воздуха. Непосредственно перед счётчиком и после него рекомендуется дополнительно установить специальный запорный вентиль – это позволит облегчить работы по демонтажу и повторному монтажу, если они потребуются. Также эксплуатация счётчика данной торговой марки подразумевает предварительную очистку воды, которая проходит через прибор – это позволит исключить мелкий абразив, который приводит к изношенности опор вращения на подвижных частях оборудования.