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Приборы учёта горячей и холодной воды, выпущенные под торговой маркой Sensus, пользуются сегодня активным спросом и применяются как для бытовых, так и для промышленных целей. Данный производитель является одним из востребованных в странах СНГ, в том числе благодаря тому, что любые комплектующие для счётчиков можно подобрать из оборудования того же бренда.
На практике водомеры Sensus зарекомендовали себя как одни из самых лучших благодаря:
Современные потребители могут выбрать для себя различные модели водомеров от производителя Sensus. Друг от друга они отличаются функциональным предназначением и классифицируются на бытовые и промышленные. В первой категории представлены устройства, предназначенные для эксплуатации в квартирах и частных домах. Промышленные же востребованы преимущественно на заводах и крупных предприятиях, где вода потребляется в значительных объемах и практически без перерыва.
Счётчики воды данной торговой марки рекомендуется устанавливать непосредственно после завершения строительных и монтажных работ, когда трубопровод уже очищен и промыт, а также проведены все необходимые испытания давлением. На протяжении всего периода эксплуатации счётчик воды Sensus полностью наполнен водой, что позволяет исключить возможность скопления воздуха. Непосредственно перед счётчиком и после него рекомендуется дополнительно установить специальный запорный вентиль – это позволит облегчить работы по демонтажу и повторному монтажу, если они потребуются. Также эксплуатация счётчика данной торговой марки подразумевает предварительную очистку воды, которая проходит через прибор – это позволит исключить мелкий абразив, который приводит к изношенности опор вращения на подвижных частях оборудования.
10:44: Почему для учета расхода воды стоит ставить счетчики торговой марки Sensus
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