WMS система для автоматизации склада: что это и какие задачи она выполняет? 01:45
Как получить кредит без отказа с плохой кредитной историей в Украине 2022? 03:13
Выбор дверной ручки: на что обратить внимание перед покупкой 09:32
4 міста України потрапили в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами 09:34
Мер Івано-Франківська заявив про готовність розмістити в місті посольство США 10:49
Фінський політик пішов у відставку через твіт про Україну 10:16
Преимущества iPad перед планшетами других производителей 10:04
Одразу три країни закликали Росію не напружувати ситуацію в Україні 09:00
В МОЗ пообіцяли не робити бустерну дозу щеплення обов'язковою 08:33
Російські військові кораблі і підводні човни входять у Чорне море - ЗМІ 13:14
Склад на современном предприятии – это уже давно не тесное помещение, где хаотически сложены коробки с товарами или запчастями, среди которых разобраться может только кладовщик. Чем дальше, тем больше склады превращаются, едва ли не в основной механизм компании, ее главное подразделение, где базируются все важные процессы. Если речь об логистических компаниях, дистрибьюторах, производителях и поставщиках, то большинство рабочих операций сосредоточены именно на складе. Здесь происходит круглосуточный круговорот товаров, посылок и грузов. С популяризацией e-commerce роль склада еще больше возросла. От того, как слаженно и быстро будет работать склад, зависят показатели эффективности работы всего предприятия. Все это привело к появлению инновационных продуктов, программного обеспечения, способного автоматизировать работу склада, и в разы улучшить ее. Одним из таких продуктов является система Warehouse Management System (WMS).
WMS система — это программное обеспечение https://uislab.com/products/wms/, которое разрабатывается под конкретный бизнес и его особенности, устанавливается на ПК и интегрируется с другими системами и оборудованием, что есть на предприятии. Цель внедрения данного продукта – существенное уменьшение нагрузки на сотрудников, а также ускорение всех складских операций и минимизация ошибок. ПО осуществляет комплексную автоматизацию склада начиная с приема товара, его идентификации, расположения, хранения и отгрузки. Кроме этого, система имеет много дополнительных функций, например:
Помимо непосредственно программного обеспечения Warehouse Management System имеет и дополнительную инфраструктуру. Это терминалы сбора данных в виде небольших ПК со встроенными сканерами штрихкода. Принтеры и сканеры штрих-кодов, серверы на которых хранится информация, расходные материалы: этикетки, термоэтикетки и т.д.
Данное ПО выполняет ряд задач, что в совокупности существенно улучшает показатели эффективности компании. В долгосрочной перспективе, именно внедрение WMS позволяет бизнесу расширяться, масштабироваться, брать больше заказов и сотрудничеств, удовлетворять большее количество клиентов и быть надежным партнером. Среди основных задач:
Первые положительные результаты от внедрения WMS-системы можно наблюдать уже через месяц. Увеличение складской площади, лучшая продуктивность команды, отсутствие недостач, пересортов, срывов поставок и так далее.
Данная система будет полезна в первую очередь представителям e-commerce, логистическому бизнесу, производителям и поставщикам разнообразной продукции. Но воспользоваться ею может и любой другой бизнес, в том числе банки, архивы и другие организации, отвечающие следующим параметрам:
Warehouse Management System устраняет большинство проблем и трудностей, с которыми предприятие сталкивается ежедневно. ПО превращает склад в точный механизм, где все операции происходят в срок, четко и бесперебойно.
01:45: WMS система для автоматизации склада: что это и какие задачи она выполняет?
08:54: Как найти работу в Германии?
03:13: Как получить кредит без отказа с плохой кредитной историей в Украине 2022?
09:32: Выбор дверной ручки: на что обратить внимание перед покупкой
09:34: 4 міста України потрапили в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.