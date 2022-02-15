WMS система для автоматизации склада: что это и какие задачи она выполняет?

zmxn 15 лютого 2022, 01:45

Склад на современном предприятии – это уже давно не тесное помещение, где хаотически сложены коробки с товарами или запчастями, среди которых разобраться может только кладовщик. Чем дальше, тем больше склады превращаются, едва ли не в основной механизм компании, ее главное подразделение, где базируются все важные процессы. Если речь об логистических компаниях, дистрибьюторах, производителях и поставщиках, то большинство рабочих операций сосредоточены именно на складе. Здесь происходит круглосуточный круговорот товаров, посылок и грузов. С популяризацией e-commerce роль склада еще больше возросла. От того, как слаженно и быстро будет работать склад, зависят показатели эффективности работы всего предприятия. Все это привело к появлению инновационных продуктов, программного обеспечения, способного автоматизировать работу склада, и в разы улучшить ее. Одним из таких продуктов является система Warehouse Management System (WMS).

Что представляет собой WMS система, и какие функции выполняет?

WMS система — это программное обеспечение https://uislab.com/products/wms/, которое разрабатывается под конкретный бизнес и его особенности, устанавливается на ПК и интегрируется с другими системами и оборудованием, что есть на предприятии. Цель внедрения данного продукта – существенное уменьшение нагрузки на сотрудников, а также ускорение всех складских операций и минимизация ошибок. ПО осуществляет комплексную автоматизацию склада начиная с приема товара, его идентификации, расположения, хранения и отгрузки. Кроме этого, система имеет много дополнительных функций, например:

Прием и идентификация товара. Когда посылки и грузы приходят на склад, работникам нужно просканировать их и все данные автоматически вносятся в систему. ПО “запоминает” сколько товара поступило на склад, рекомендует куда этот товар лучше разместить, и фиксирует количество поступившей продукции. Рекомендации по расположению товаров и грузов. Те продукты, которые скоропортящиеся, либо скоро будут отгружаться размещают поближе к зоне отгрузки. Напоминание о необходимости дополнительного заказа определенного товара или комплектующих. В системе отображается количество находящейся на складе продукции. Если каких-либо комплектующих недостаточно, их можно оперативно заказать. Контроль за работой коллектива. ПО продумано таким образом, что в системе будут отображаться все действия работников в течение рабочего дня. То есть, руководитель будет знать, какое количество работы проделал тот или иной сотрудник. Например, сколько принял груза или сколько укомплектовал заказов. Оптимизация помещения. Эта функция используется еще на первых этапах внедрения системы. Чтобы начать работу с WMS, в систему нужно внести все данные о складском помещении: площадь, имеющееся оборудование, инструменты, товары и грузы. Система анализирует помещений и "подсказывает", как лучше разместить все эти мощности, чтобы освободить свободную площадь. Обычно освобождается до 15% пространства. Инвентаризация. С помощью ПО инвентаризация производится быстро и без остановки рабочего процесса.

Помимо непосредственно программного обеспечения Warehouse Management System имеет и дополнительную инфраструктуру. Это терминалы сбора данных в виде небольших ПК со встроенными сканерами штрихкода. Принтеры и сканеры штрих-кодов, серверы на которых хранится информация, расходные материалы: этикетки, термоэтикетки и т.д.

Какие задачи выполняет WMS система?

Данное ПО выполняет ряд задач, что в совокупности существенно улучшает показатели эффективности компании. В долгосрочной перспективе, именно внедрение WMS позволяет бизнесу расширяться, масштабироваться, брать больше заказов и сотрудничеств, удовлетворять большее количество клиентов и быть надежным партнером. Среди основных задач:

Минимизация отрицательного воздействия человеческого фактора. Забыли, перепутали, не успели, сорвали сроки поставок – это частые проблемы, с которыми сталкиваются все предприниматели. WMS система автоматизирует все процессы, вследствие чего человеческий фактор почти ничего не решает. Качественное сокращение коллектива. На многих процессах, где раньше работало 10 работников, достаточно будет 5-6. Это поможет, либо уменьшить коллектив и сэкономить бюджет на зарплате, либо увеличить объемы работы. Ускорение процессов отгрузки и загрузки товаров на 50%. Также, гораздо быстрее комплектуются заказы, ведь у работников будут готовые письма с элементами заказа и местонахождением этих элементов. Документооборот. Больше не нужно заполнять бумажные накладные или хранить важные цифры на тоннах бумаги. Вся информация будет храниться в электронных форматах, что намного удобнее и надежнее. Постоянный мониторинг эффективности работы. Система позволяет руководителю держать руку на пульсе компании, вовремя выявлять какие-либо неточности или проблемы и решать их.

Первые положительные результаты от внедрения WMS-системы можно наблюдать уже через месяц. Увеличение складской площади, лучшая продуктивность команды, отсутствие недостач, пересортов, срывов поставок и так далее.

Каким компаниям следует внедрять систему автоматизации склада?

Данная система будет полезна в первую очередь представителям e-commerce, логистическому бизнесу, производителям и поставщикам разнообразной продукции. Но воспользоваться ею может и любой другой бизнес, в том числе банки, архивы и другие организации, отвечающие следующим параметрам:

имеют склад от 1000м2;

хотят масштабироваться и расти. Увеличивать мощности и количество клиентов.

хотят сократить коллектив и не зависеть от человеческого фактора или рынка труда.

устали от регулярных недостач, срывов поставок и пересортов. Это особенно целесообразно для владельцев крупных складов с интенсивным товарооборотом.

Warehouse Management System устраняет большинство проблем и трудностей, с которыми предприятие сталкивается ежедневно. ПО превращает склад в точный механизм, где все операции происходят в срок, четко и бесперебойно.