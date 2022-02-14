zmxn 14 лютого 2022, 08:54

Ежегодно Германия привлекает тысячи иммигрантов, ищущих работу в этой стране с высоким уровнем жизни. Если вы планируете работать в Германии, посетите https://razem.work/rabota-v-germanii. Исследования показывают, что страна зависит от иностранной рабочей силы, чтобы считаться одной из крупнейших экономик мира. Поэтому для привлечения этих специалистов разработаны различные специальные визовые правила и условия. Ниже мы расскажем вам, как получить хорошие возможности на немецком рынке труда.

Как работать в Германии?

Основные шаги для поиска работы в Германии:

иметь европейское гражданство или подать заявление на получение визы или вида на жительство, которые позволяют вам работать или искать работу в стране;

ищите вакансии непосредственно там, где вам интересно работать;

подготовьте хороший документ заявки, в идеале включающий следующие элементы: сопроводительное письмо, резюме с фотографией, рекомендательные письма и академические сертификаты (желательно в таком порядке);

подготовьтесь к собеседованию при приеме на работу;

подпишите трудовой договор.

Как найти работу в Германии?

Есть много способов найти работу и жить в Германии. По всей стране есть агентства, предлагающие помощь и консультации соискателям. Тем не менее, наиболее распространенный способ найти работу сегодня — через порталы вакансий или социальные сети. Еще один интересный вариант — ознакомиться с вакансиями прямо на сайте интересующей вас компании.

Лучше всего для студентов следить за объявлениями, размещенными на досках объявлений университетов, где рекламируются многие возможности, такие как стажировки и работа в качестве научных ассистентов.

Хороший вариант для тех, кто ищет небольшие вакансии (работы с месячной зарплатой до 450 евро) — прогуляться по городу и внимательно проверить объявления, вывешенные на витринах ресторанов, кафе, супермаркетов и магазинов.

Нужно ли говорить по-немецки?

Есть квалифицированные кадры, у которых есть работа в Германии, где им нужно говорить только по-английски, особенно в берлинских стартапах. Тем не менее, почти все они очень специфичны, и изучение немецкого языка является обязательным, если вы хотите увеличить свои шансы получить хорошую работу в Германии!

Кроме того, незнание языка приносит много ограничений и трудностей в повседневной жизни, включая такие проблемы, как социальная дезинтеграция, отсутствие автономии и постоянная потребность в поддержке.