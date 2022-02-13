Как получить кредит без отказа с плохой кредитной историей в Украине 2022?

zmxn 13 лютого 2022, 03:13

Когда возникает необходимость в деньгах, то есть несколько вариантов, где их взять. Многие люди привыкли обращаться в банки, вот только банковские учреждения выдвигают много требований к заемщикам.

Когда возникает необходимость в деньгах, то есть несколько вариантов, где их взять. Многие люди привыкли обращаться в банки, вот только банковские учреждения выдвигают много требований к заемщикам. В частности, клиенты должны иметь официальную работу, достаточную заработную плату, хорошую кредитную историю. Но похвастаться всем этим могут далеко не все. Так где взять кредит, если везде отказывают? Хорошая альтернатива – это онлайн кредит в одной из микрофинансовых организаций.







Что такое онлайн кредитование?

Онлайн кредиты – это вид кредитования, при котором клиент финансовой организации получает деньги через интернет. Для этого достаточно заполнить заявку, отправить ее и дождаться решения.

Особенностями онлайн кредитов являются:

Гибкие условия кредитования;

Быстрое принятие решений по займам;

Кредиты с просрочками и плохой кредитной историей;

Отсутствие жестких требований к клиентам, поэтому получить кредит без отказа срочно может почти любой человек;

Возможность получения кредитов до 25000 гривен сроком до 30-60 дней;

Наличие беспроцентных займов для новых клиентов (в некоторых организациях);

Микрокредиты выдаются практически всем, в том числе людям без официальной работы и с плохой КИ.

Микрозаймы часто используют в тех случаях, если срочно нужны деньги на погашение кредита. Но для этого нужно найти компанию, которая готова выдать заем человеку с открытым кредитом в другом МФО или банке.

Как оформить онлайн кредит?

Для получения микрокредита достаточно иметь паспорт, идентификационный код, банковскую карту и мобильный телефон.

Для оформления микрозайма нужно выполнить несколько простых действий: