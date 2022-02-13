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Как получить кредит без отказа с плохой кредитной историей в Украине 2022?

zmxn 13 лютого 2022, 03:13
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Когда возникает необходимость в деньгах, то есть несколько вариантов, где их взять. Многие люди привыкли обращаться в банки, вот только банковские учреждения выдвигают много требований к заемщикам.

Когда возникает необходимость в деньгах, то есть несколько вариантов, где их взять. Многие люди привыкли обращаться в банки, вот только банковские учреждения выдвигают много требований к заемщикам. В частности, клиенты должны иметь официальную работу, достаточную заработную плату, хорошую кредитную историю. Но похвастаться всем этим могут далеко не все. Так где взять кредит, если везде отказывают? Хорошая альтернатива – это онлайн кредит в одной из микрофинансовых организаций.



Что такое онлайн кредитование?

Онлайн кредиты – это вид кредитования, при котором клиент финансовой организации получает деньги через интернет. Для этого достаточно заполнить заявку, отправить ее и дождаться решения.

Особенностями онлайн кредитов являются:

  • Гибкие условия кредитования;

  • Быстрое принятие решений по займам;

  • Кредиты с просрочками и плохой кредитной историей;

  • Отсутствие жестких требований к клиентам, поэтому получить кредит без отказа срочно может почти любой человек;

  • Возможность получения кредитов до 25000 гривен сроком до 30-60 дней;

  • Наличие беспроцентных займов для новых клиентов (в некоторых организациях);

  • Микрокредиты выдаются практически всем, в том числе людям без официальной работы и с плохой КИ.

Микрозаймы часто используют в тех случаях, если срочно нужны деньги на погашение кредита. Но для этого нужно найти компанию, которая готова выдать заем человеку с открытым кредитом в другом МФО или банке.

Как оформить онлайн кредит?

Для получения микрокредита достаточно иметь паспорт, идентификационный код, банковскую карту и мобильный телефон.

Для оформления микрозайма нужно выполнить несколько простых действий:

  1. Выберете кредитную компанию. Для сравнения условий и прочтения отзывов можно воспользоваться порталом Fibi, на котором представлены все легальные украинские МФО. При выборе кредитной организации нужно обратить внимание на условия, требования к заемщикам, репутацию компании. Например, можно взять кредит в Швидко Гроші или другой компании.

  2. Зайдите на сайт компании и зарегистрируйте личный кабинет. Для перехода на сайт выбранной МФО нужно просто нажать кнопку «Оформить». На сайте компании нужно зарегистрировать аккаунт. Для этого обычно достаточно ввести свой телефон и придумать пароль.

  3. Заполните анкету. В анкете заемщик указывает основные сведения о себе.

  4. Привяжите карту и подайте заявку. Подходят любые карточки: дебетовые, социальные, кредитные и так далее. Главное, чтобы карта принадлежала заемщику, и на ней был минимальный положительный баланс 1 гривна.

  5. Подпишите электронный кредитный договор, отправив SMS на указанный номер. После этого деньги мгновенно поступят на карту.

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