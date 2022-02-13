Как выбрать частотный преобразователь

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Устройство, которое применяется для изменения частоты потребляемого тока, называется преобразователь частотный. Используют его в асинхронных двигателях. Он дает возможность регулирования скорости вращения для крутящегося момента. Если вас интересует данная техника, частотный преобразователь на https://220volt.com.ua можно купить по доступной цене. Преобразователь для электродвигателя состоит из выпрямителя, преобразующего переменный ток в постоянный и инвертора, который выполняет обратную функцию, то есть преобразование постоянного тока в переменный необходимой частоты и амплитуды.
Электроприводы с частотными преобразователями используются в одно- или трехфазных асинхронных двигателях. Устанавливаются они на промышленное оборудование, используются в следующих случаях:
Частотные преобразователи делятся на несколько видов. Их различают по трем основным критериям – принципу действия, способу управления, собственно конструкции.
Существует два вида конструкций частотных преобразователей:
Преобразователи называют еще частотниками. По принципу работы они бывают:
Способов управления частотниками тоже несколько:
В первую очередь нужно ориентироваться на область применения и задачи, которые он будет выполнять. От этого зависит выбор агрегата, соответственно, его цена. Купить частотный преобразователь в Украине можно в специализированных магазинах или в интернет-магазине 220volt.com.ua. Заказ оформляется быстро. Консультанты помогут подобрать модель, которая будет полностью отвечать вашим запросам. Оплата производится в любой удобной форме. Доставка может быть проведена в любую точку по желанию покупателя. Магазин предоставляет гарантию на частотные преобразователи. Данные устройства прослужат вам максимально продолжительное время, если вы серьезно отнесетесь к их выбору.
03:13: Как получить кредит без отказа с плохой кредитной историей в Украине 2022?
09:32: Выбор дверной ручки: на что обратить внимание перед покупкой
09:34: 4 міста України потрапили в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами
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