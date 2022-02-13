Как выбрать частотный преобразователь

zmxn 13 лютого 2022, 03:10

Устройство, которое применяется для изменения частоты потребляемого тока, называется преобразователь частотный. Используют его в асинхронных двигателях. Он дает возможность регулирования скорости вращения для крутящегося момента. Если вас интересует данная техника, частотный преобразователь на https://220volt.com.ua можно купить по доступной цене. Преобразователь для электродвигателя состоит из выпрямителя, преобразующего переменный ток в постоянный и инвертора, который выполняет обратную функцию, то есть преобразование постоянного тока в переменный необходимой частоты и амплитуды.

Электроприводы с частотными преобразователями используются в одно- или трехфазных асинхронных двигателях. Устанавливаются они на промышленное оборудование, используются в следующих случаях:

краны и различное подъемное оборудование;

для регулирования скорости на линиях расфасовки;

для работы насосных станций.

Что сейчас предлагается

Частотные преобразователи делятся на несколько видов. Их различают по трем основным критериям – принципу действия, способу управления, собственно конструкции.

Существует два вида конструкций частотных преобразователей:

Преобразователи электромашинные. Это двигатели переменного тока, которые работают в режиме генератора.

Преобразователи электронные. Используются как регуляторы вращения асинхронных двигателей, являются самым распространенным видом преобразователей.

Преобразователи называют еще частотниками. По принципу работы они бывают:

частотные преобразователи непосредственно тока (работают от электросети);

преобразователи с промежуточным звеном переменного тока, которые используются в высокочастотных или низкочастотных электроприводах.

Способов управления частотниками тоже несколько:

Скалярное управление. Происходит одновременное управление несколькими электромоторами. Они используются для вентиляторных и насосных установок.

Векторное управление электропривода. Применяется в тех местах, где необходима поддержка постоянной силы тока при небольшой скорости. Оно обеспечивает точную регулировку и высокую степень действия.

Как выбрать

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