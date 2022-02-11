Новинки от компании Норфин 2022

zmxn 11 лютого 2022, 02:49

В новом сезоне, 2022, компания Норфин порадует своего покупателя несколькими яркими новинками, которые разработаны с применением самых передовых технологий и материалов пошива. Вся представлена продукция – это сезон весна – осень. Каждая модель костюма индивидуальная и не похожа на другие.

Демисезонные костюмы

Новую коллекцию открывает демисезонный костюм под лаконичным названием Norfin Mirage. Он легкий, компактный, выполнен из водопроницаемой ткани. В основе мембранный материал NORTEX® с высокими показателями. Все швы полностью проклеены, что гарантирует герметичность изделия. Таким образом, надёжная защита тела от сильного ветра и дождя гарантирована на все 100%.

Внутри костюма – сетчатая подкладка, которая обеспечивает идеальный воздухообмен.

Внешний вид изделия – безупречный: приятный серый оттенок, приталенный силуэт, регулировка объема низа, оригинальные вставки, белые стильные надписи, глубокий капюшон на регулировке, наличие внешних и внутренних карманов на молнии, манжеты на липучке. Костюм – стильный, практичный, удобный в носке.

Новинкой 2022 года является также демисезонный костюм Norfin Thunder https://norfin.com.ua/demisezonnyy-kostum-norfin-thunder-r.s/ . Изделие отличается строгим дизайном, высоким качеством пошива. Костюм состоит из штанов на толстой резинке и курточки с капюшоном. В курточке регулируется объем капюшона и низ, манжеты на липучках.

Ткань стойкая к влаге и разным загрязнениям. Цвет – графитовый с добавлением вставок черного оттенка и белых надписей на куртке.

Полукомбинезоны забродные

Для тех, кто любит рыбалку не с берега, а находясь в воде, отличной находкой станет забродный комбинезон Норфин Pilot Bootfoot. Его фасон создан так, чтобы ноги и тело оставались сухими при любых условиях. Комбинезон на шлейках, с помощью которых можно регулировать длину изделия. Спереди, в зоне грудей, размещается глубокий вместительный карман на молнии.

Дополнительно предусмотрена фиксация полукомбинезона в области талии и внизу сапога. Изделие легкое, компактное: помещается в специальный мешок –сумку для хранения. Цвет –темно синий.

В этой же линейке представлен полукомбинезон забродный Norfin Pilot StockingFoot https://norfin.com.ua/polukombinezon-zabrodnyy-norfin-pilot-stockingfoot-2-r.s/. Он имеет аналогичные эксплуатационные параметры. Отличие заключается в цвете: изделие выполнено в цвете хаки со вставками серого оттенка.

Горячие новинки обуви

Порадует компания Норфин новинками в сегменте обуви. Совсем скоро в продаже появляться летние сандалии Mirage и кроссовки Boat Low.

Сандалии отличаются надежной фиксацией пятки, крепким закрытым носком, гибкой подошвой, которая повторяет анатомическую форму стопы. Обувь легкая, удобная в носке, фиксируется на ноге с помощью специальных застежек. Такие сандалии станут отличным выбором для летних прогулок по горам, или бездорожью, или в условиях города.

Кроссовки Boat Low – это лучшее сочетание стильного дизайна и новых технологий. Протекторная подошва, которая обеспечивает крепкое сцепление с поверхностью. Немного приподнятый носок и высокий задник для удобной ходьбы по сложной поверхности. В качестве фиксаторов выступают шнурки –резинки.

За счет дышащих вставок из сетки ногам комфортно даже в летнюю жару или ранней весной, осенью.

На этом новинки от компании Норфин не заканчиваются.