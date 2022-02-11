Выбор дверной ручки: на что обратить внимание перед покупкой

zmxn 11 лютого 2022, 09:32

Выбирая межкомнатные двери для своего дома, многие обращают внимание на материал, из которого они изготовлены, цвет и функциональность. В таких ситуациях вопрос дверной ручки часто отодвигается на второй план. Однако это неправильный подход, поскольку ручка выполняет вспомогательные функции, а также является украшением двери. Чтобы дверная ручка прослужила долгие годы, следует обратить внимание на несколько моментов и учесть помещение, в котором она будет находиться. Интересным решением в последнее время является ручка скоба. Какие критерии важны при покупке межкомнатных дверных ручек?

Имеет ли значение материал ручки

Казалось бы, материал, из которого сделана ручка, важен только в случае наружных дверей, ведь он должен быть устойчив к погодным условиям и иметь более высокий класс противовзломной безопасности. Однако в зависимости от помещения, в котором будет установлена ​​межкомнатная дверная ручка, важен и сам ее материал. Отметим, что купить дверную фурнитуру можно на ultradom.com.ua.

В помещениях, которые подвержены повышенной влажности, например на кухне и в ванной, лучше всего подойдет ручка из нержавеющей стали. В помещениях, которыми будут часто пользоваться домочадцы, хорошо устанавливать ручки из хрома и титана, ведь они отличаются своей прочностью. Однако наибольшей популярностью пользуются алюминиевые ручки, которые к тому же прочны. Дополнительно их можно покрыть различными материалами, например серебром или никелем, благодаря чему интерьер приобретет интересный характер. Если жители хотят оснастить свои двери декоративными ручками, они могут выбрать латунь.

Вес, замок и правая или левая ручка

При выборе подходящих дверных ручек проверьте, межкомнатные двери левые или правые. Многие дверные ручки могут быть установлены на обе модели, однако некоторые продукты подходят только для определенных дверей. Еще одна проблема – вес ручки. В этом случае также стоит обратить внимание на то, насколько тяжелая дверь и исходя из этого выбирать ручку.

Однако стоит помнить, что слишком легкая ручка может затруднить открытие и закрытие двери и может повредиться. Кроме того, массивные двери наверняка будет легче открывать, если ручка имеет аналогичные параметры. В некоторых комнатах, например, в ванной или в спальне, устанавливают замок. Тогда стоит обратить внимание на то, соответствует ли он размеру отверстия в диске ручки. Большой выбор ручек доступен на https://ultradom.com.ua/category/ruchki-dlya-metalloplastikovykh-i-alyuminievykh-dverej-i-okon.