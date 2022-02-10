У Польщі пом'якшили карантинні обмеження

Аня Мартинюк 10 лютого 2022, 10:01

Та готуються до кінця пандемії коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив про зниження захворюваності на коронавірус в країні. Тому було прийнято рішення скоротити період ізоляції для людей з ковідом.

«Ми маємо справу з початком кінця пандемії... У лютому зниження кількості інфекцій має бути відносно велике», - додав Недзельський.

З 15 лютог на ізоляції треба буде пробути 7 днів замість 10. З 21 лютого школярі повернуться за парти. Очікується, що Польщя завершить пандемію з березня.