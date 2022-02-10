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У Польщі пом'якшили карантинні обмеження

Аня Мартинюк 10 лютого 2022, 10:01
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У Польщі пом'якшили карантинні обмеження

Та готуються до кінця пандемії коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив про зниження захворюваності на коронавірус в країні. Тому було прийнято рішення скоротити період ізоляції для людей з ковідом.

«Ми маємо справу з початком кінця пандемії... У лютому зниження кількості інфекцій має бути відносно велике», - додав Недзельський.

З 15 лютог на ізоляції треба буде пробути 7 днів замість 10. З 21 лютого школярі повернуться за парти. Очікується, що Польщя завершить пандемію з березня.

 

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