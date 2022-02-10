У Польщі пом'якшили карантинні обмеження

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Та готуються до кінця пандемії коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив про зниження захворюваності на коронавірус в країні. Тому було прийнято рішення скоротити період ізоляції для людей з ковідом.
«Ми маємо справу з початком кінця пандемії... У лютому зниження кількості інфекцій має бути відносно велике», - додав Недзельський.
З 15 лютог на ізоляції треба буде пробути 7 днів замість 10. З 21 лютого школярі повернуться за парти. Очікується, що Польщя завершить пандемію з березня.
09:34: 4 міста України потрапили в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами
10:49: Мер Івано-Франківська заявив про готовність розмістити в місті посольство США
10:16: Фінський політик пішов у відставку через твіт про Україну
10:04: Преимущества iPad перед планшетами других производителей
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