Преимущества iPad перед планшетами других производителей

zmxn 09 лютого 2022, 10:04

Планшеты производства компании Apple стоят недешево и обладают не самыми лучшими техническими характеристиками из возможных, однако пользуются популярностью у пользователей всего мира. Разберемся, в чем же заключаются преимущества iPad перед гаджетами других производителей.

​Основные отличия айпадов от планшетов других производителей

Если вы являетесь фанатом продукции компании Apple или давно мечтаете купить iPad, то его отличия от девайсов остальных торговых марок не играют существенной роли. Для тех, кто привык подходить к выбору максимально рационально, мы предлагаем ознакомиться с основными отличиями планшетов компании Apple от аналогичных изделий других торговых марок. К ним относятся:

внешний вид — на задней стороне каждого планшета от Apple имеется логотип в виде надкушенного яблока и окрашены они только в классические цвета — черный, белый, серебристый или золотой;

толщина корпуса из алюминия, которая меньше чем у большинства конкурентов;

соотношение сторон экрана у iPad составляет 4:3, что отлично подходит как для интернет-серфинга, так и для чтения электронных книг, в то время как в планшетах других производителей оно составляет 16:9;

ударостойкое стекло дисплея, на котором не появляется царапин и трещин даже при падении;

фирменная операционная система iOS, которая позволяет устанавливать на планшет только приложения из App Store, которые одобрены производителем, что обеспечивает надежную защиту iPad от вирусных программ;

в iPad нет слота под карту памяти, поэтому выбирать планшет этого производителя нужно с учетом, что расширить память планшета не удастся.



​Преимущества айпадов

Выбирая iPad, вы можете быть уверены, что устройство прослужит действительно долго. Еще одним преимуществом является то, что в App Store доступны сотни тысяч приложений для айпадов. Также производитель выпускает к этим планшетам много аксессуаров, таких как беспроводные наушники, беспроводные клавиатуры, колонки. Очень удобной и упрощающей жизнь является хорошо отлаженная экосистема Apple, что позволяет синхронизироваться по iCloud со всеми яблочными девайсами (iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, Apple TV, HomePod).

Приобретая айпад, вы станете гордым обладателем гаджета от самого популярного и раскрученного бренда мира, а за это нужно платить и немало. Наличие у вас устройства с изображением надкушенного яблочка непременно укажет окружающим на ваш хороший вкус и высокий уровень достатка.