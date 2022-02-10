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4 міста України потрапили в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами

Аня Мартинюк 10 лютого 2022, 09:34
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4 міста України потрапили в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами

В рейтингу, звісно, є Київ. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що 4 українських міста увійшли в рейтинг з 25 міст світу із найбільшими заторами.  Так, третє місце у рейтингу дісталось Києву. 

Також за даними щорічного рейтингу Traffic Index 2021, у списку є Одеса – 6 місце, Харків -12 місце, Дніпро – 25 місце.

До слова, у 2020 році Київ займав 12 місце серед 416 міст світу за інтенсивністю заторів на дорогах, у 2018 – 13-те, а у 2017 – 14 місце.

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