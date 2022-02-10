4 міста України потрапили в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами 09:34
Мер Івано-Франківська заявив про готовність розмістити в місті посольство США 10:49
Фінський політик пішов у відставку через твіт про Україну 10:16
Преимущества iPad перед планшетами других производителей 10:04
Одразу три країни закликали Росію не напружувати ситуацію в Україні 09:00
В МОЗ пообіцяли не робити бустерну дозу щеплення обов'язковою 08:33
Російські військові кораблі і підводні човни входять у Чорне море - ЗМІ 13:14
Сідом за «Вовиною тисячею» українці отримають «Вовин смартфон» 12:07
Путін про Мінські угоди: Подобається не подобається - терпи моя красуня 10:18
В Україні удвічі підскочило число смертей від коронавірусу 08:29
В рейтингу, звісно, є Київ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що 4 українських міста увійшли в рейтинг з 25 міст світу із найбільшими заторами. Так, третє місце у рейтингу дісталось Києву.
Також за даними щорічного рейтингу Traffic Index 2021, у списку є Одеса – 6 місце, Харків -12 місце, Дніпро – 25 місце.
До слова, у 2020 році Київ займав 12 місце серед 416 міст світу за інтенсивністю заторів на дорогах, у 2018 – 13-те, а у 2017 – 14 місце.
09:34: 4 міста України потрапили в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами
10:49: Мер Івано-Франківська заявив про готовність розмістити в місті посольство США
10:16: Фінський політик пішов у відставку через твіт про Україну
10:04: Преимущества iPad перед планшетами других производителей
09:00: Одразу три країни закликали Росію не напружувати ситуацію в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.