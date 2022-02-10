В Україні знову різкий приріст ковідних хворих

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Майже 3500 хворих – це діти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 лютого, у прес-службі МОЗ заявили, що за минулу добу в Україні виявили 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Серед нових хворих 3486 дітей, 1101 медпрацівник.
«70 678 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей», - відзначили у відомстві.
До лікарень потрапили 4 128 осіб, одужали 16 628 осіб, померли 280 осіб.
09:34: 4 міста України потрапили в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами
10:49: Мер Івано-Франківська заявив про готовність розмістити в місті посольство США
10:16: Фінський політик пішов у відставку через твіт про Україну
10:04: Преимущества iPad перед планшетами других производителей
09:00: Одразу три країни закликали Росію не напружувати ситуацію в Україні
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