В Україні знову різкий приріст ковідних хворих

Аня Мартинюк 10 лютого 2022, 08:56

Майже 3500 хворих – це діти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 лютого, у прес-службі МОЗ заявили, що за минулу добу в Україні виявили 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Серед нових хворих 3486 дітей, 1101 медпрацівник.

«70 678 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей», - відзначили у відомстві.

До лікарень потрапили 4 128 осіб, одужали 16 628 осіб, померли 280 осіб.