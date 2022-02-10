Словаччина спростила правила в'їзду для іноземців

4 міста України потрапили в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами 09:34
Мер Івано-Франківська заявив про готовність розмістити в місті посольство США 10:49
Фінський політик пішов у відставку через твіт про Україну 10:16
Преимущества iPad перед планшетами других производителей 10:04
Одразу три країни закликали Росію не напружувати ситуацію в Україні 09:00
В МОЗ пообіцяли не робити бустерну дозу щеплення обов'язковою 08:33
Російські військові кораблі і підводні човни входять у Чорне море - ЗМІ 13:14
Сідом за «Вовиною тисячею» українці отримають «Вовин смартфон» 12:07
Путін про Мінські угоди: Подобається не подобається - терпи моя красуня 10:18
В Україні удвічі підскочило число смертей від коронавірусу 08:29
Пускатиме невакцинованих від ковіду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що іноземці, які перехворіли коронавірусною інфекцією понад 180 днів тому, прирівнюються до вакцинованих. У Словаччині. Після прибуття в країну невакциновані іноземці зможуть не проходити карантин.
Відповідну інформацію надали у Державній прикордонній службі України.
Для тих, хто не перехворів і не вакцинувався, карантин скоротили з 10 днів до 5 днів. Або ж достатньо по прибуттю зробити тест на ковід. Якщо він негативний, відбувати карантин не доведеться.
09:34: 4 міста України потрапили в світовий рейтинг міст з найбільшими заторами
10:49: Мер Івано-Франківська заявив про готовність розмістити в місті посольство США
10:16: Фінський політик пішов у відставку через твіт про Україну
10:04: Преимущества iPad перед планшетами других производителей
09:00: Одразу три країни закликали Росію не напружувати ситуацію в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.