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Словаччина спростила правила в'їзду для іноземців

Аня Мартинюк 10 лютого 2022, 08:29
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Словаччина спростила правила в'їзду для іноземців

Пускатиме невакцинованих від ковіду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що іноземці, які перехворіли коронавірусною інфекцією понад 180 днів тому, прирівнюються до вакцинованих. У Словаччині. Після прибуття в країну невакциновані іноземці зможуть не проходити карантин.

Відповідну інформацію надали у Державній прикордонній службі України.

Для тих, хто не перехворів і не вакцинувався, карантин скоротили з 10 днів до 5 днів. Або ж достатньо по прибуттю зробити тест на ковід. Якщо він негативний, відбувати карантин не доведеться.

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