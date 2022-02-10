Словаччина спростила правила в'їзду для іноземців

Аня Мартинюк 10 лютого 2022, 08:29

Пускатиме невакцинованих від ковіду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 лютого, стало відомо, що іноземці, які перехворіли коронавірусною інфекцією понад 180 днів тому, прирівнюються до вакцинованих. У Словаччині. Після прибуття в країну невакциновані іноземці зможуть не проходити карантин.

Відповідну інформацію надали у Державній прикордонній службі України.

Для тих, хто не перехворів і не вакцинувався, карантин скоротили з 10 днів до 5 днів. Або ж достатньо по прибуттю зробити тест на ковід. Якщо він негативний, відбувати карантин не доведеться.