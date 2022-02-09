Мер Івано-Франківська заявив про готовність розмістити в місті посольство США

Аня Мартинюк 09 лютого 2022, 10:49

На території заводу.

Новину передає «Преса України».

Мер міста Івано-Франківськ Руслан Марцінків заявив, що готовий дати добро розміщенню посольства США. А саме на Локомотиворемонтному заводі. Так, територію можна захистити за всіма вимогами.

«Готуємо лист до посольства США, яке розглядає можливість переїхати до Західної України, то Івано-Франківськ готовий допомогти і прийняти посольство США», - заявив Марцінків.

За його слова, місцева влада вже готує про це лист до дипломатичної установи.