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Фінський політик пішов у відставку через твіт про Україну

Аня Мартинюк 09 лютого 2022, 10:16
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Фінський політик пішов у відставку через твіт про Україну

Він дозволив собі необережне висловлювання. 

Новину передає «Преса України».

Голова парламентського комітету Фінляндії Мікі Ніікко зазначив у мікроблозі Twitter, що треба погодитися з фактом, що Україна не вступить в НАТО. Зокрема, у повідомленні він звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона або «ще комгось», хто може публічно сказати: «Україна не вступить у НАТО».

Виник скандал, після чого політик видалив твіт та написав новий, уточнивши, що лише вважає перспективу вступу України в альянс нереалістичною.

Після цього Мікі Ніікко заявив, що йде з посади керівника комітету через висловлювання. Про це повідомило видання Helsingin Sanomat.

 

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