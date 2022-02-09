Мер Івано-Франківська заявив про готовність розмістити в місті посольство США 10:49
Фінський політик пішов у відставку через твіт про Україну 10:16
Одразу три країни закликали Росію не напружувати ситуацію в Україні 09:00
В МОЗ пообіцяли не робити бустерну дозу щеплення обов'язковою 08:33
Російські військові кораблі і підводні човни входять у Чорне море - ЗМІ 13:14
Сідом за «Вовиною тисячею» українці отримають «Вовин смартфон» 12:07
Путін про Мінські угоди: Подобається не подобається - терпи моя красуня 10:18
В Україні удвічі підскочило число смертей від коронавірусу 08:29
Лікарню у Бангладеш назвали найкращою новобудовою світу 14:16
У New York Times розповіли, чому американці не спішать робити додаткове щеплення від ковіду 13:46
Він дозволив собі необережне висловлювання.
Новину передає «Преса України».
Голова парламентського комітету Фінляндії Мікі Ніікко зазначив у мікроблозі Twitter, що треба погодитися з фактом, що Україна не вступить в НАТО. Зокрема, у повідомленні він звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона або «ще комгось», хто може публічно сказати: «Україна не вступить у НАТО».
Виник скандал, після чого політик видалив твіт та написав новий, уточнивши, що лише вважає перспективу вступу України в альянс нереалістичною.
Після цього Мікі Ніікко заявив, що йде з посади керівника комітету через висловлювання. Про це повідомило видання Helsingin Sanomat.
10:49: Мер Івано-Франківська заявив про готовність розмістити в місті посольство США
10:16: Фінський політик пішов у відставку через твіт про Україну
09:00: Одразу три країни закликали Росію не напружувати ситуацію в Україні
08:33: В МОЗ пообіцяли не робити бустерну дозу щеплення обов'язковою
13:14: Російські військові кораблі і підводні човни входять у Чорне море - ЗМІ
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.