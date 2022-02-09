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В Україні понад 38 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 09 лютого 2022, 09:37
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В Україні понад 38 тисяч нових ковідних хворих

Та понад 200 летальних випадків. 

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні 8 лютого виявили 38 257 нових випадків коронавірусної хвороби. З них 3 308 дітей, 1 076 медпрацівників. За минулу добу щеплення від коронавірусу зробили 72 007 людей. 

21 212 людей отримали першу дозу, 31 007 – другу, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей.

На жаль, за добу померли 240 пацієнтів з коронавірусом. До слова, за весь період пандемії  померли 101887 людей. 17 063 особи одужали.

 

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