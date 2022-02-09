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Це Франція, Німеччина та Польща.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 лютого, стало відомо, що Франція, Німеччина та Польща закликали РФ рухатися в бік розрядження ситуації навколо України. Так, країни Веймарського трикутника просять Москву розпочати діалог з питань безпеки на європейському континенті.
З’явилася відповідна спільна заява канцлера ФРН Олафа Шольца, президентів Франції та Польщі Еммануеля Макрона та Анджея Дуди.
«Глави держав та урядів Веймарського трикутника (Німеччина, Франція та Польща) підкреслили відданість спільним зусиллям у справі зміцнення європейської та трансатлантичної архітектури безпеки», - зазначено у заяві.
Сторони також наголосили, що готові долучитися до розмови щодо безпеки.
09:00: Одразу три країни закликали Росію не напружувати ситуацію в Україні
08:33: В МОЗ пообіцяли не робити бустерну дозу щеплення обов'язковою
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