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Принаймні поки.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ заявили, що наразі немає планів робити бус терну дозу вакцини від ковіду обов’язковою. Але у відомстві наголосили, що третя доза можливо може зміцнити організм від «Омікрону».
Відповідну заяву зробив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Він нагадав, що вакцинація в країні добровільна, але представники деяких професій повинні вакцинуватися.
«Зараз ми не розглядаємо обов'язковість бустера. Його сенс полягає в персональному захисті. Та людина, яка зробила третє щеплення, захищена від "Омікрона" та важкого перебігу хвороби», - заявив Кузін.
Нагадаємо, з1 січня працівники ряду організацій, які не вакцинувалися хоча б однією дозою, мали бути усунені від роботи без збереження заробітної плати.
09:00: Одразу три країни закликали Росію не напружувати ситуацію в Україні
08:33: В МОЗ пообіцяли не робити бустерну дозу щеплення обов'язковою
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