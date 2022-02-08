Українці мінятимуть місце реєстрації у "Дії"

Аня Мартинюк 08 лютого 2022, 14:06

Стало відомо, як працюватиме онлайн-прописка.

Новину передає «Преса України».

Від сьогодні, 8 лютого, у додатку «Дія» користувачі можуть змінити місце реєстрації. Про це повідомили на презентації нових електронних послуг Diia Summit.

Для зміни прописки українцям достатньо зайти на портал або додаток "Дія", вказати адресу проживання та отримати підтвердження від власника житла.

Далі дані автоматично з'являться у реєстрі. Зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично.