В деяких регіонах України оголосять локдаун

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Через ситуацію з коронавірусом.
Новину передає «Преса України».
Протягом найближчих двох тижнів в МОЗ очікують збільшення кількості хворих на коронавірус. У зв'язку з цим в деяких регіонах можуть ввести правила червоної зони адаптивного карантину.
Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Юрій Ганіченко. За його словами, підставою для входження на червоний рівень є невиконання двох або більше показників адаптивного карантину більше трьох днів поспіль.
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