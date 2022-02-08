В деяких регіонах України оголосять локдаун

Аня Мартинюк 08 лютого 2022, 13:42

Через ситуацію з коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

Протягом найближчих двох тижнів в МОЗ очікують збільшення кількості хворих на коронавірус. У зв'язку з цим в деяких регіонах можуть ввести правила червоної зони адаптивного карантину.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Юрій Ганіченко. За його словами, підставою для входження на червоний рівень є невиконання двох або більше показників адаптивного карантину більше трьох днів поспіль.