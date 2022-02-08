Російські військові кораблі і підводні човни входять у Чорне море - ЗМІ

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В бік України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 лютого, іноземне видання Naval News повідомило, що 6 російських військових кораблів і підводних човнів зараз входять у Чорне море в бік України. Так, збройне нарощування Росії навколо України переходить у нову фазу. Вийшовши з-під завіси «мушвар», 6 десантних кораблів і підводний човен тепер пливуть у Чорне море. Це наближає їх до потенційних операцій в Україні.
Як відзначило видання, у Босфор увійшла перша частина десантних кораблів ВМС Росії, які можуть перевозити війська, танки та припаси. Це важливо, оскільки це є точкою неповернення в їх суперечливій подорожі до Чорного моря та України.
Вузька водна артерія, що проходить через Стамбул, з’єднує Чорне та Середземне море. Через правила дорожнього руху кораблі тут не розвертаються.
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