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Зеленський оголосив про запуск Дія.City

Аня Мартинюк 08 лютого 2022, 12:38
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Зеленський оголосив про запуск Дія.City

Він робитиме з України цифрову державу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 лютого, у ході заходу Дія Саміт президент України Володимир Зеленський заявив, що запуск спеціального податкового режиму для ІТ-індустрії наростить доходи галузі до $16,5 млрд.

Він також заявив про запуск Дія.City.

«Ми розробляємо модель електронної митниці, ми хочемо зробити Україну ІТ-хабом... Ми запускаємо Дія.City. Дія.City – це цифрова столиця електронної держави», – заявив він.

За словами Зеленського, до Дія.City приєднуються також іноземні компанії.

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