Сідом за «Вовиною тисячею» українці отримають «Вовин смартфон»

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Та пільговий тариф.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 лютого, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв українським пенсіонерам безкоштовні смартфони. Їх отримають всі пенсіонери, які пройшли повний курс вакцинації.
Так, пенсіонери 60+ також можуть розраховувати на пільговий тариф для використання цифрових сервісів Мінцифри.
«Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Усі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний якісний сучасний смартфон та пільговий тариф», - заявив він.
Відповідну заяву зеленський зробив у ході заходу Дія Саміт.
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