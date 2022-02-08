Сідом за «Вовиною тисячею» українці отримають «Вовин смартфон»

Аня Мартинюк 08 лютого 2022, 12:07

Та пільговий тариф.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 лютого, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв українським пенсіонерам безкоштовні смартфони. Їх отримають всі пенсіонери, які пройшли повний курс вакцинації.

Так, пенсіонери 60+ також можуть розраховувати на пільговий тариф для використання цифрових сервісів Мінцифри.

«Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Усі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний якісний сучасний смартфон та пільговий тариф», - заявив він.

Відповідну заяву зеленський зробив у ході заходу Дія Саміт.