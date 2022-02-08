Українська біатлоністка залишає Олімпіаду у Пекіні

Аня Мартинюк 08 лютого 2022, 11:36

Через проблеми зі здоров'ям.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 лютого, стало відомо, що українська біатлоністка Валентина Семеренко залишає зимову Олімпіаду-2022, яка проходить у Пекіні. Про це повідомив президент Федерації біатлону України (ФБУ) Володимир Бринзак.

«Валя хотіла реабілітуватися за естафету і почала швидко, але з горами жарти короткі, вони її покарали. Як я зрозумів, Валентина або знепритомніла, або була близька до цього - у неї запаморочилося в голові, і вона не змогла продовжувати гонку. Після обстеження в клініці Валю вирішили відправити найближчим літаком додому, вона вже не зможе допомогти команді, замість неї буде заявлена Меркушина», - віжзначив керівник ФБУ.

Раніше стало відомо, що у української спортсменки виникли проблеми з диханням через холодне повітря. Вона зійшла з траси індивідуальних перегонів.