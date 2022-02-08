В Україні змінили принцип відстеження передачі ковіду

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Вакцинованих віднесли до контактів низького рівня епідемічної небезпеки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 лютого, стало відомо, що в МОЗ вирішили змінили принцип відстеження передачі коронавірусної інфекції. Очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів під час онлайн-брифінгу, що змінилося.
«В умовах червоного рівня епідемічної небезпеки тепер відстежуватимуться лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання», - заявив він.
До контактів високого ризику відносять членів сім'ї інфікованого, вразливих контактних осіб за станом здоров'я, осіб, які перебувають у закритих приміщеннях з високим ступенем ризику, наприклад, лікарнях та установах тривалого догляду.
Також відомо, що люди, які отримали повний курс вакцинації та ревакцинальну дозу, будуть вважатися контактами низького рівня епідемічної небезпеки.
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