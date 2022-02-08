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Путін про Мінські угоди: Подобається не подобається - терпи моя красуня

Аня Мартинюк 08 лютого 2022, 10:18
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Путін про Мінські угоди: Подобається не подобається - терпи моя красуня

Альтернатив «Мінську» він не бачить. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 лютого, стало відомо, що після розмови світові лідери Еммануель Макрон та Володимир Путін поспілкувалися з журналістами. Зокрема лідера Кремля запитали, чи Мінські угоди живі.

Путін  відповів, що інакше бути не може.

«Подобається не подобається - терпи моя красуня», - відповів він на заяви з Києва про те, що виконання "Мінська-2" "зруйнує державність України".

Путін наголосив, що одіозний колишній президент України Петро Порошенко, який й підписав «Мінськ-2», може розраховувати на політичний притулок у Росії.

 

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