Макрон назвав Путіну причину хвилювання Зеленського

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 лютого, стало відомо, що французький президент Еммануель Макрон під час діалогу з Володимиром Путіним розповів останньому, чому нервує президент України Володимир Зеленський.
Виступаючи уже на прес-конференції після переговорів у Кремлі, Макрон зазначив, що Зеленський нервує через накопичення російських військ у біля українського кордону. Путін же відповів, що Україна сама розмістила 100-125 тисяч військових на південному сході країни.
10:18: Путін про Мінські угоди: Подобається не подобається - терпи моя красуня
08:29: В Україні удвічі підскочило число смертей від коронавірусу
14:16: Лікарню у Бангладеш назвали найкращою новобудовою світу
13:46: У New York Times розповіли, чому американці не спішать робити додаткове щеплення від ковіду
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