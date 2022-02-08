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Макрон назвав Путіну причину хвилювання Зеленського

Аня Мартинюк 08 лютого 2022, 09:39
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Макрон назвав Путіну причину хвилювання Зеленського

Все через потенційну війну. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 лютого, стало відомо, що французький президент Еммануель Макрон під час діалогу з Володимиром Путіним розповів останньому, чому нервує президент України Володимир Зеленський. 

Виступаючи уже на прес-конференції після переговорів у Кремлі, Макрон зазначив, що Зеленський нервує через накопичення російських військ у біля українського кордону. Путін же відповів, що Україна сама розмістила 100-125 тисяч військових на південному сході країни.

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