Макрон назвав Путіну причину хвилювання Зеленського

Аня Мартинюк 08 лютого 2022, 09:39

Все через потенційну війну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 лютого, стало відомо, що французький президент Еммануель Макрон під час діалогу з Володимиром Путіним розповів останньому, чому нервує президент України Володимир Зеленський.

Виступаючи уже на прес-конференції після переговорів у Кремлі, Макрон зазначив, що Зеленський нервує через накопичення російських військ у біля українського кордону. Путін же відповів, що Україна сама розмістила 100-125 тисяч військових на південному сході країни.