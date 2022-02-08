В додатку «Дія» проводитимуть опитування

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Стало відомо, що запитуватимуть частину українців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 лютого, стало відомо, що Кабмін хоче проводити в «Дії» опитування про держуправління, а також на теми суспільного життя. Про це йдеться в ухвалі уряду №90 від 7 лютого. Вона уже з'явилася на урядовому порталі.
«Опитування проводиться в електронній формі засобами порталу "Дія", у тому числі з використанням мобільного додатка порталу "Дія"», - зазначено у постанові.
Як зазначається, до опитування можуть бути залучені як всі користувачі додатку, так і окремі категорії людей. Персональні дані опитаних будуть використовуватися.
08:29: В Україні удвічі підскочило число смертей від коронавірусу
14:16: Лікарню у Бангладеш назвали найкращою новобудовою світу
13:46: У New York Times розповіли, чому американці не спішать робити додаткове щеплення від ковіду
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