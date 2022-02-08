5 ФАКТІВ ПРО КРИПТОВАЛЮТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2021 РОКУ

zmxn 08 лютого 2022, 07:54

Автор фото: Kanchanara Джерело: Unsplash

2021 рік видався багатим на події у світі криптовалют. Ми побачили історичні максимуми Bitcoin та декількох альткоінів, заборони урядів Китаю та Індії, та зростання капіталізації ринку NFT до 22 млрд дол. США.

Проте, за гучними заголовками залишилися непоміченими інші новини, як добрі, так і погані. Тож, пропонуємо 5 цікавих фактів про цифрові валюти за результатами 2021 року.

Уже видобуто 90% Bitcoin

Усім добре відомо, що Bitcoin (BTC) – це найперша й найбільш впливова криптовалюта, яку приймають найрізноманітніші сайти, від інтернет-супермаркетів до онлайн-казино. Уряд Сальвадору навіть визнав її офіційною валютою! Та чи знаєте ви, що залишилося видобути лише 10% BTC?

За даними Blockchain.com, станом на середину грудня 2021 року видобуто 90% усіх bitcoin із 21 мільйона можливих монет. З урахування халвінгу, останню монету з решти 10% добудуть у лютому 2140 року. Халвінг – це інструмент контролю інфляції, який передбачає зменшення кількості BTC в обігу для підвищення попиту та стимулювання зростання вартості цієї валюти.

Ця монета ґрунтується на алгоритмі "proof-of-work" (доказ роботи), за яким транзакція підтверджується через вирішення складних математичних задач, що сприяє конкуренції з-поміж майнерів.

Зараз спостерігається пік шахрайства

Одна з головних переваг криптовалют є їхньою головною небезпекою – усі транзакції конфіденційні. Це добра новина для фанатів захисту персональних даних в інтернеті, але дуже погана для жертв шахраїв.

У 2021 році оборудки шахраїв із криптовалютами сягнули 7,7 млрд дол. США, що на 81% більше, ніж у попередньому році. Найгучнішим прикладом є фінансова піраміда "Фініко" (Finiko), автори якої вкрали в користувачів зі Східної Європи 1,1 млрд дол. США.

Головною причиною такого сплеску шахрайства у 2021 році стала нова схема "rug pull" (залишитися ні з чим): шахраї спокушають інвесторів проєктом нової криптовалюти, зазвичай через систему надання децентралізованих фінансових послуг (DeFi), а потім залишають такий проєкт без попередження разом з усіма грошима (себто, залишають інвесторів ні з чим).

Через конфіденційність платежів визначити шахраїв неможливо, тому багато хто з них і далі успішно працюють.

Посилення протирічь щодо криптовалют у різних країнах

Наразі у світі спостерігається 3 тенденції щодо криптовалют: прийняття, заперечення або нейтральне ставлення.

У 2021 році уряд Сальвадору ухвалив історичне рішення, коли зробив свою країну першою у світі, де Bitcoin став офіційною валютою. Результати цього експерименту виявилися неоднозначними: низка комп’ютерних помилок вивела людей на вулиці, проте, багато громадян бачили за ВТС майбутнє.

З іншого боку, уряд Китаю повністю заборонив криптовалюти на території країни. За купівлю або торгівлю монетами можна потрапити за ґрати. Влада Індії і собі запровадила низку заходів для обмеження обігу криптовалют.

Такі новини свідчать про неоднозначне ставлення до криптовалют на нашій планеті. Чи посилюватиметься тиск на криптовалюти разом зі зростанням їхньої популярності? Дізнаємося у 2022 році.

Біржові інвестиційні фонди з Bitcoin вже близько

У 2021 році активно обговорювалася можливість створення біржових інвестиційних фондів (ETF) з Bitcoin. Але що ж таке ETF?

Біржовий інвестиційний фонд – це комплект акцій та облігацій, що дозволяє інвестувати в різноманітні біржові інструменти однією операцією. EFT створюються для певного сегменту ринку, наприклад, для британської фондової біржі (FTSE 100).

У 2021 році Bitcoin наблизився до створення власного ETF після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США дала зелене світло провідному емітенту, ProShares, на випуск криптопакету. Такий ETF буде відслідковувати ф’ючерсні контракти з Bitcoin – деривативи, за якими інвестори зобов’язуються купити або продати актив, а не сам Bitcoin, у визначений день у майбутньому.

Таке рішення може підштовхнути конвертувати BTC у ETF таких інвесторів як Grayscale Investments, у портфелі якого, нібито, зібрано Bitcoin-активів на суму 37,2 млрд дол. США.

Децентралізовані фінанси починають виправдовувати очікування

Останнім часом у всіх історіях зі світу криптовалют фігурував Bitcoin, але у 2021 році по-справжньому заявили про себе децентралізовані фінанси (decentralized finance (DeFi)).

Упродовж останніх 12 місяців у послуги в сфері децентралізованих фінансів інвестовано більше як 200 млрд дол. США. Альтернативні монети на кшталт Ethereum та Cardano ґрунтуються на децентралізованій технології блокчейн, яка також є прикладом ширшого технологічного тренду Web3, куди належать й NFT зі смарт-контрактами, оскільки вони створювалися для децентралізації інтернету.

Інвестори відчувають наближення змін, тому багато хто з них конвертує свої BTC у децентралізовані валюти, і 2022 рік може стати їхнім роком. Проте, такий рух має і своїх скептиків: нещодавно Ілон Маск та Джек Дорсі закликали насторожено ставитися до такої ситуації.