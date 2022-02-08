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Мова йде про показник захворюваності за добу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 лютого, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 34 353 людей з ковідом. На жаль, побільшало летальних випадків – 255. 6 лютого фіксували 115 смертей від ковіду.
У МОЗ уточнили, що серед нових хворих 3095 дітей та 955 медиків. В лікарні відправили 2 168 людей. Також відомо, що 15 193 пацієнта одужали.
За добу було зроблено 63919 щеплень від коронавірусної інфекції.
08:29: В Україні удвічі підскочило число смертей від коронавірусу
14:16: Лікарню у Бангладеш назвали найкращою новобудовою світу
13:46: У New York Times розповіли, чому американці не спішать робити додаткове щеплення від ковіду
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