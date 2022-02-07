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Лікарню у Бангладеш назвали найкращою новобудовою світу

Аня Мартинюк 07 лютого 2022, 14:16
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Лікарню у Бангладеш назвали найкращою новобудовою світу

Стало відомо, чим вона особлива. 

Новину передає «Преса України».

Екологічна лікарня дружби (Japan Bangladesh Friendship Hospital) на південному сході Бангладеш з каналом, що проходить через його центр, була визнана найкращою новою будівлею у світі. Таку оцінку лікарня отримала від Королівського інституту британських архітекторів.

У більшості лікарень немає каналу для збору дощової води. Ще одна з незвичайних особливостей лікарні - вона побудована з використанням місцевих недорогих будівельних матеріалів.

Королівський інститут британських архітекторів присуджує нагороду кожні два роки будівлі, яка «є прикладом досконалості дизайну та архітектурних амбіцій і забезпечує значущий соціальний вплив».

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