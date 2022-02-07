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Стало відомо, чим вона особлива.
Новину передає «Преса України».
Екологічна лікарня дружби (Japan Bangladesh Friendship Hospital) на південному сході Бангладеш з каналом, що проходить через його центр, була визнана найкращою новою будівлею у світі. Таку оцінку лікарня отримала від Королівського інституту британських архітекторів.
У більшості лікарень немає каналу для збору дощової води. Ще одна з незвичайних особливостей лікарні - вона побудована з використанням місцевих недорогих будівельних матеріалів.
Королівський інститут британських архітекторів присуджує нагороду кожні два роки будівлі, яка «є прикладом досконалості дизайну та архітектурних амбіцій і забезпечує значущий соціальний вплив».
14:16: Лікарню у Бангладеш назвали найкращою новобудовою світу
13:46: У New York Times розповіли, чому американці не спішать робити додаткове щеплення від ковіду
11:37: Макрон розраховує прийти до "мирної угоди" щодо ситуації навколо Росії та України
10:58: Письменник прокоментував озвучені потенційні жертви Україи в разі війни
10:22: Коп, який зняв відеодоказ про причетність Трухіна до ДТП, розпові деталі
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