У New York Times розповіли, чому американці не спішать робити додаткове щеплення від ковіду

Аня Мартинюк 07 лютого 2022, 13:46

Пояснення просте.

Новину передає «Преса України».

За даними New York Times, Сполучені Штати мають проблему з вакцинацією населення. І справа не лише у відносно великій частці американців, які відмовилися отримати укол від ковіду. США також поступаються багатьом іншим країнам за часткою вакцинованих людей, які отримали повторне щеплення.

У Канаді, Австралії та більшій частині Європи нещодавнє введення повторних щеплень Covid-19 було швидким. У Бельгії, Великій Британії, Німеччині, Нідерландах частка вакцинованих третьою дозою становить 45%. У США справи йдуть повільно.

За даними Фонду сім'ї Кайзера, найбільше неохочих вакцинуватися серед республіканців, демократів та незалежних людей, які входять в певні расові групи. В більшості випадків люди просто не вірять в ефективність вакцини.