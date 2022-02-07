Австралія знову відкриє кордони для туристів

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Але лише для вакцинованих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 лютого, стало відомо, що Австралія знову відкриє свої кордони для повністю вакцинованих туристів з 21 лютого. Про це заявив у понеділок прем’єр-міністр Скотт Моррісон.
«Вже пройшло майже два роки як ми прийняли рішення закрити кордони з Австралією», — заявив він після засідання Кабінету міністрів національної безпеки.
За його словами, туристів в Австралії чекають з нетерпінням.
14:16: Лікарню у Бангладеш назвали найкращою новобудовою світу
13:46: У New York Times розповіли, чому американці не спішать робити додаткове щеплення від ковіду
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