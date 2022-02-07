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Австралія знову відкриє кордони для туристів

Аня Мартинюк 07 лютого 2022, 13:15
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Австралія знову відкриє кордони для туристів

Але лише для вакцинованих. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 лютого, стало відомо, що Австралія знову відкриє свої кордони для повністю вакцинованих туристів з 21 лютого. Про це заявив у понеділок прем’єр-міністр Скотт Моррісон. 

«Вже пройшло майже два роки як ми прийняли рішення закрити кордони з Австралією», — заявив він після засідання Кабінету міністрів національної безпеки.

За його словами, туристів в Австралії чекають з нетерпінням.

 

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