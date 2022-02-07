Австралія знову відкриє кордони для туристів

Аня Мартинюк 07 лютого 2022, 13:15

Але лише для вакцинованих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 лютого, стало відомо, що Австралія знову відкриє свої кордони для повністю вакцинованих туристів з 21 лютого. Про це заявив у понеділок прем’єр-міністр Скотт Моррісон.

«Вже пройшло майже два роки як ми прийняли рішення закрити кордони з Австралією», — заявив він після засідання Кабінету міністрів національної безпеки.

За його словами, туристів в Австралії чекають з нетерпінням.