Аня Мартинюк 07 лютого 2022, 12:47

Через триваючі протести далекобійників.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 лютого, стало відомо, що в Оттаві оголошено надзвичайний стан, оскільки протести далекобійників паралізують центр столиці. У ході демонстрації, яка отримала назву «Конвой свободи», сотні далекобійників блокували вулиці міста.

Люди вимагають відміни обов'язкової вакцинації. Мер столиці Канади оголосив надзвичайний стан ще у неділю, 6 лютого, щоб впоратися з безпрецедентною акцією протесту.

Хоча протест розпочався проти введення вакцинації для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади, він швидко перетворився на точку збору для опозиції уряду прем’єр-міністра Джастіна Трюдо та введених ним заходів щодо коронавірусу. І він отримав підтримку від республіканських політиків у Сполучених Штатах.