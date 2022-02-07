МОЗ очікує появу за добу 60 тисяч хворих на ковід

Аня Мартинюк 07 лютого 2022, 12:19

Досить песимістичний прогноз.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ заявили, що за прогнозом, протягом найближчих двох тижнів в Україні виявлятимуть рекордну кількість хворих на коронавірус. До 60 тисяч хворих добу.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив під час брифінгу, що пік спаду захворюваності теж спрогнозовано.

«З огляду на досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходило близько одного місяця, а в Україні зростання триває вже чотири тижні поспіль, наступного, п'ятого тижня також очікується зростання кількості випадків коронавірусу, а вже з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися та знижуватися», - додав він.

До слова, за минулу добу в Україні виявили 23 378 українців з ковідом.