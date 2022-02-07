МОЗ очікує появу за добу 60 тисяч хворих на ковід

Макрон розраховує прийти до "мирної угоди" щодо ситуації навколо Росії та України 11:37
Письменник прокоментував озвучені потенційні жертви Україи в разі війни 10:58
Коп, який зняв відеодоказ про причетність Трухіна до ДТП, розпові деталі 10:22
У Києві іноземці провели "Міжнародний марш єдності за Україну" 09:37
Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери 14:08
В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію 13:39
Вперше в історії людині вставили надруковане на 3D-принтері око 12:47
У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну" 11:08
З Канади в Україну полетів літак з інструкторами та військовим обладнанням 09:39
Фляжка для подарка другу, коллеге, начальнику или мужу 03:40
Досить песимістичний прогноз.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ заявили, що за прогнозом, протягом найближчих двох тижнів в Україні виявлятимуть рекордну кількість хворих на коронавірус. До 60 тисяч хворих добу.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив під час брифінгу, що пік спаду захворюваності теж спрогнозовано.
«З огляду на досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходило близько одного місяця, а в Україні зростання триває вже чотири тижні поспіль, наступного, п'ятого тижня також очікується зростання кількості випадків коронавірусу, а вже з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися та знижуватися», - додав він.
До слова, за минулу добу в Україні виявили 23 378 українців з ковідом.
11:37: Макрон розраховує прийти до "мирної угоди" щодо ситуації навколо Росії та України
10:58: Письменник прокоментував озвучені потенційні жертви Україи в разі війни
10:22: Коп, який зняв відеодоказ про причетність Трухіна до ДТП, розпові деталі
09:37: У Києві іноземці провели "Міжнародний марш єдності за Україну"
14:08: Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.