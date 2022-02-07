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А саме після діалогу з Путіним.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що під час переговорів із лідером Кремля Путіним французький президент Еманеуль Макрон вірить, що скоро вдасться дійти до "мирної угоди" щодо ситуації в Україні.
За даними іноземних ЗМІ, за рахунок цього Макрон розраховує отримати статус європейського лідера, який можна порівняти зі становищем наддержав.
«Французький лідер - помітний міжнародний виняток, оскільки вважає протести Москви з приводу загрози з боку НАТО та заклопотаності Росії власною безпекою законною темою для обговорення. Держсекретар США Ентоні Блінкен, навпаки, категорично відкидає можливість називати Росію будь-ким, окрім агресором», - зазначили французькі ЗМІ.
Як відомо, Путін та Макрон поспілкуються сьогодні, 7 лютого.
11:37: Макрон розраховує прийти до "мирної угоди" щодо ситуації навколо Росії та України
10:58: Письменник прокоментував озвучені потенційні жертви Україи в разі війни
10:22: Коп, який зняв відеодоказ про причетність Трухіна до ДТП, розпові деталі
09:37: У Києві іноземці провели "Міжнародний марш єдності за Україну"
14:08: Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери
13:39: В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію
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