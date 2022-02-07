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Макрон розраховує прийти до "мирної угоди" щодо ситуації навколо Росії та України

Аня Мартинюк 07 лютого 2022, 11:37
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Макрон розраховує прийти до "мирної угоди" щодо ситуації навколо Росії та України

А саме після діалогу з Путіним.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що під час переговорів із лідером Кремля Путіним французький президент Еманеуль Макрон вірить, що скоро вдасться дійти до "мирної угоди" щодо ситуації в Україні.

За даними іноземних ЗМІ, за рахунок цього Макрон розраховує отримати статус європейського лідера, який можна порівняти зі становищем наддержав.

«Французький лідер - помітний міжнародний виняток, оскільки вважає протести Москви з приводу загрози з боку НАТО та заклопотаності Росії власною безпекою законною темою для обговорення. Держсекретар США Ентоні Блінкен, навпаки, категорично відкидає можливість називати Росію будь-ким, окрім агресором», - зазначили французькі ЗМІ.

Як відомо, Путін та Макрон поспілкуються сьогодні, 7 лютого. 

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