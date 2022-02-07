Макрон розраховує прийти до "мирної угоди" щодо ситуації навколо Росії та України 11:37
Письменник прокоментував озвучені потенційні жертви Україи в разі війни 10:58
Коп, який зняв відеодоказ про причетність Трухіна до ДТП, розпові деталі 10:22
У Києві іноземці провели "Міжнародний марш єдності за Україну" 09:37
Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери 14:08
В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію 13:39
Вперше в історії людині вставили надруковане на 3D-принтері око 12:47
У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну" 11:08
З Канади в Україну полетів літак з інструкторами та військовим обладнанням 09:39
Фляжка для подарка другу, коллеге, начальнику или мужу 03:40
«Трупи» союзників України ніхто не порахував.
Новину передає «Преса України».
Український письменник Анатолій Улянов прокоменутвав ситуацію з нагнітанням щодо нападу Росії на Україну. На своїй стоірнці у соцмережі він зазначив, що «заливаючи Україну зброєю, яка не здатна дотягнутися до агресора, і знадобиться хіба що у розборках конкуруючих варлордів на уламках країни, американські генерали вже встигли підрахувати втрати сторін у своїй уявній війні».
Так, він згадав слова голови об'єднаного комітету начальника штабів США генерала Марка Майлі. За прогнозом останнього, в разі повномасштабного вторгнення Київ упаде за 72 години. Також Росія начебто втратить 4000 солдатів, а Україна – 15 000 солдатів. Тим часом репортер Fox з питань національної безпеки Дженніфер Гріффін вважає, що Україна втратить 25 000 солдатів та 50 000 мирних жителів.
«Примітно, що у цих мокрих снах імперської воєнщини відсутні трупи наших «союзників» у битві з «ордою». Тому що вони не передбачаються. Вмирати в результаті війни, що викликається Заходом, повинні тільки громадяни України та Росії, яких ніхто на Заході не відрізняє, розмірковуючи, при цьому, про те, як наші діти готові здохнути за олігархів», - підсумував він.
Тим часом Штати готуються до «великої імміграційної кризи».
11:37: Макрон розраховує прийти до "мирної угоди" щодо ситуації навколо Росії та України
10:58: Письменник прокоментував озвучені потенційні жертви Україи в разі війни
10:22: Коп, який зняв відеодоказ про причетність Трухіна до ДТП, розпові деталі
09:37: У Києві іноземці провели "Міжнародний марш єдності за Україну"
14:08: Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери
13:39: В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.