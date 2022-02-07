Письменник прокоментував озвучені потенційні жертви Україи в разі війни

Аня Мартинюк 07 лютого 2022, 10:58

«Трупи» союзників України ніхто не порахував.

Новину передає «Преса України».

Український письменник Анатолій Улянов прокоменутвав ситуацію з нагнітанням щодо нападу Росії на Україну. На своїй стоірнці у соцмережі він зазначив, що «заливаючи Україну зброєю, яка не здатна дотягнутися до агресора, і знадобиться хіба що у розборках конкуруючих варлордів на уламках країни, американські генерали вже встигли підрахувати втрати сторін у своїй уявній війні».

Так, він згадав слова голови об'єднаного комітету начальника штабів США генерала Марка Майлі. За прогнозом останнього, в разі повномасштабного вторгнення Київ упаде за 72 години. Також Росія начебто втратить 4000 солдатів, а Україна – 15 000 солдатів. Тим часом репортер Fox з питань національної безпеки Дженніфер Гріффін вважає, що Україна втратить 25 000 солдатів та 50 000 мирних жителів.

«Примітно, що у цих мокрих снах імперської воєнщини відсутні трупи наших «союзників» у битві з «ордою». Тому що вони не передбачаються. Вмирати в результаті війни, що викликається Заходом, повинні тільки громадяни України та Росії, яких ніхто на Заході не відрізняє, розмірковуючи, при цьому, про те, як наші діти готові здохнути за олігархів», - підсумував він.

Тим часом Штати готуються до «великої імміграційної кризи».