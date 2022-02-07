Коп, який зняв відеодоказ про причетність Трухіна до ДТП, розпові деталі

Аня Мартинюк 07 лютого 2022, 10:22

Досить цікаві.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 лютого, стало відомо, що патрульний поліцейський Сергій Петрик, який є фігурантом на злитому відео з народним депутатом Олександром Трухіним, уже відубв допит у ГБР.

Так, його викликали як свідка. За словами патрульного, він злив у базу даних поліції відео з нагрудної камери, яке зняло спробу Трухіна підкупити копа, і після цього не мав доступу до відео. Петрик зауважив, що далі відео мало далі розпоряджатися керівництво поліції в рамках розслідування.

Поліцейський додав, що відео не повне і може бути не єдиним, адже на місці аварії були декілька поліцейських.

«Подія сталася о 15:30 і тривала до 18:00, а ви бачили 10-15 хвилин», - заявив він.

Також він відповів, чому не склав протокол на місці за пропозицію хабара. За його словами, цю інформацію він чітко не почув.