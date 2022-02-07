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Новину передає «Преса України».
Вчора, 6 лютого, у Києві пройшов "Міжнародний марш єдності за Україну" (International Unity March for Ukraine). За даними місцевих ЗМІ, у ньому брали участь іноземці, які мешкають в Україні. До них долучилися акредитовані в Києві закордонні журналісти.
Відомо, що в акції взяли участь близько 100 людей, які вирішили підтримати країну на фоні активих новин про «вторгнення Росії».
Учасники акції пройшли від пам'ятника Тарасу Шевченку до Майдану Незалежності, вигукували гасла «Слава Україні! Героям Слава», співали національний гімн.
09:37: У Києві іноземці провели "Міжнародний марш єдності за Україну"
14:08: Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери
13:39: В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію
12:47: Вперше в історії людині вставили надруковане на 3D-принтері око
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