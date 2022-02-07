У Києві іноземці провели "Міжнародний марш єдності за Україну"

Аня Мартинюк 07 лютого 2022, 09:37

На тлі чуток про масштабний напад Росії на Україну.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 6 лютого, у Києві пройшов "Міжнародний марш єдності за Україну" (International Unity March for Ukraine). За даними місцевих ЗМІ, у ньому брали участь іноземці, які мешкають в Україні. До них долучилися акредитовані в Києві закордонні журналісти.

Відомо, що в акції взяли участь близько 100 людей, які вирішили підтримати країну на фоні активих новин про «вторгнення Росії».

Учасники акції пройшли від пам'ятника Тарасу Шевченку до Майдану Незалежності, вигукували гасла «Слава Україні! Героям Слава», співали національний гімн.