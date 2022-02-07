Донька Костянтина Меладзе заспівала на «Голосі»

Аня Мартинюк 07 лютого 2022, 09:05

Судді за неї проголосували.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у третьому епізоді 12-го сезону популярного в Україні шоу "Голос" виступила дочка композитора Костянтина Меладзе. Мова йде про 17-річну Лію Меладзе.

Як відомо, дівчина з'явилась у шлюбі Костянтина Меладзе з Яною Сум.

«Коли ми їздили в машині, тато чув, як я підспівую його пісням. Іноді він казав, що я співаю краще за оригінал, а іноді коментував одним словом "красиво". Мені дуже приємно, коли він пишається мною і це мене дуже надихає», - розповідала Лія.

Так, на шоу дівчина виконала пісню Hallelujah. Усі тренери повернулися до неї.