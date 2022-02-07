Донька Костянтина Меладзе заспівала на «Голосі»

У Києві іноземці провели "Міжнародний марш єдності за Україну" 09:37
Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери 14:08
В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію 13:39
Вперше в історії людині вставили надруковане на 3D-принтері око 12:47
У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну" 11:08
З Канади в Україну полетів літак з інструкторами та військовим обладнанням 09:39
Фляжка для подарка другу, коллеге, начальнику или мужу 03:40
Ердоган домовився з Зеленським про його зустріч із Путіним 13:12
Судді за неї проголосували.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у третьому епізоді 12-го сезону популярного в Україні шоу "Голос" виступила дочка композитора Костянтина Меладзе. Мова йде про 17-річну Лію Меладзе.
Як відомо, дівчина з'явилась у шлюбі Костянтина Меладзе з Яною Сум.
«Коли ми їздили в машині, тато чув, як я підспівую його пісням. Іноді він казав, що я співаю краще за оригінал, а іноді коментував одним словом "красиво". Мені дуже приємно, коли він пишається мною і це мене дуже надихає», - розповідала Лія.
Так, на шоу дівчина виконала пісню Hallelujah. Усі тренери повернулися до неї.
09:37: У Києві іноземці провели "Міжнародний марш єдності за Україну"
14:08: Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери
13:39: В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію
12:47: Вперше в історії людині вставили надруковане на 3D-принтері око
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.