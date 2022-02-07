В Україні ціни на хліб продовжили ріст

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Вони досягли рекордних за останні 5 років позначок.
Новину передає «Преса України».
За даними експертів Agravery, ціни на хліб продовжують рости. Так, середня ціна "Київського нарізного батона" становить 24,33 гривні. Ціни на пшеничний хліб починаються від 23,75 грн.
Лаваш українцям все ще доступніший, у середньому 17,8 – 18,4 грн. Нагадаємо, пшеничний хліб почав дорожчати з кінця літа 2021 року і вже до вересня ціни зросли майже на 50 копійок. У лютому ціна доросла до 25,9 грн за 0,6 хліба. Житній хліб коштує 31,5 грн.
14:08: Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери
13:39: В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію
12:47: Вперше в історії людині вставили надруковане на 3D-принтері око
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