В Україні ціни на хліб продовжили ріст

Аня Мартинюк 07 лютого 2022, 08:27

Вони досягли рекордних за останні 5 років позначок.

Новину передає «Преса України».

За даними експертів Agravery, ціни на хліб продовжують рости. Так, середня ціна "Київського нарізного батона" становить 24,33 гривні. Ціни на пшеничний хліб починаються від 23,75 грн.

Лаваш українцям все ще доступніший, у середньому 17,8 – 18,4 грн. Нагадаємо, пшеничний хліб почав дорожчати з кінця літа 2021 року і вже до вересня ціни зросли майже на 50 копійок. У лютому ціна доросла до 25,9 грн за 0,6 хліба. Житній хліб коштує 31,5 грн.