Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери 05.02.2022 07:45 Наталія Ткачук, джерело: «Facenews» Новини Кабінет міністрів ініціював розширення програми еПідтримка. Крім пенсіонерів

Аня Мартинюк 05 лютого 2022, 14:08

Мова йде про інвалідів І та ІІ групи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що за так звану «Вовину тисячу» ліки зможуть купити не лише пенсіонери. Кабмін дав добро розширенню програми єПідтримка. Так, особи з інвалідністю І та ІІ групи теж матимуть таке право.

За даними прес-служби Мінісоцполітики, відповідне доручення надано Міністерству економіки, Міністерству соціальної політики, Міністерству цифрової трансформації.

Нагадаємо, пенсіонери почали купувати ліки за тисячу гривень за вакцинацію з 24 січня.