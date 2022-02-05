Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери 05.02.2022 07:45 Наталія Ткачук, джерело: «Facenews» Новини Кабінет міністрів ініціював розширення програми еПідтримка. Крім пенсіонерів 14:08
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Мова йде про інвалідів І та ІІ групи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що за так звану «Вовину тисячу» ліки зможуть купити не лише пенсіонери. Кабмін дав добро розширенню програми єПідтримка. Так, особи з інвалідністю І та ІІ групи теж матимуть таке право.
За даними прес-служби Мінісоцполітики, відповідне доручення надано Міністерству економіки, Міністерству соціальної політики, Міністерству цифрової трансформації.
Нагадаємо, пенсіонери почали купувати ліки за тисячу гривень за вакцинацію з 24 січня.
14:08: Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери 05.02.2022 07:45 Наталія Ткачук, джерело: «Facenews» Новини Кабінет міністрів ініціював розширення програми еПідтримка. Крім пенсіонерів
13:39: В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію
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11:08: У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну"
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