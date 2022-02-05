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В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію

Аня Мартинюк 05 лютого 2022, 13:39
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В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію

Від коронавірусу. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, в Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію. Люди, які не вакцинувалися не за медичними протипоказаннями, платитимуть штраф до 3600 євро.

Також відомо, що 15 лютого нещеплені австрійці отримають листи із закликом вакцинуватися. Якщо протягом місяця люди все ж не вакцинуються, вони заплатять штраф.

 

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