Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери 05.02.2022 07:45 Наталія Ткачук, джерело: «Facenews» Новини Кабінет міністрів ініціював розширення програми еПідтримка. Крім пенсіонерів 14:08
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Від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, в Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію. Люди, які не вакцинувалися не за медичними протипоказаннями, платитимуть штраф до 3600 євро.
Також відомо, що 15 лютого нещеплені австрійці отримають листи із закликом вакцинуватися. Якщо протягом місяця люди все ж не вакцинуються, вони заплатять штраф.
14:08: Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери 05.02.2022 07:45 Наталія Ткачук, джерело: «Facenews» Новини Кабінет міністрів ініціював розширення програми еПідтримка. Крім пенсіонерів
13:39: В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію
12:47: Вперше в історії людині вставили надруковане на 3D-принтері око
11:08: У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну"
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