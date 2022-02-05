В Україні ліквідували масштабну мережу кол-центрів

Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери 05.02.2022 07:45 Наталія Ткачук, джерело: «Facenews» Новини Кабінет міністрів ініціював розширення програми еПідтримка. Крім пенсіонерів 14:08
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Стало відомо, за чим полювали телефонні шахраї.
Новину передає «Преса України».
Нацполіція України ліквідувала мережу Call-центрів, яка функціонувала у трьох містах країни. Зловмисники трудились у Києві, Одесі, Львові.
Понад 140 людей займались виманюванням персональних даних українців. Зловмисники діяли за інструкцією та використовували психологічні методи впливу. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.
Тепер зловмисники можуть сісти за грати на термін від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
14:08: Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери 05.02.2022 07:45 Наталія Ткачук, джерело: «Facenews» Новини Кабінет міністрів ініціював розширення програми еПідтримка. Крім пенсіонерів
13:39: В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію
12:47: Вперше в історії людині вставили надруковане на 3D-принтері око
11:08: У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну"
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