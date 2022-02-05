В Україні ліквідували масштабну мережу кол-центрів

Аня Мартинюк 05 лютого 2022, 13:18

Стало відомо, за чим полювали телефонні шахраї.

Новину передає «Преса України».

Нацполіція України ліквідувала мережу Call-центрів, яка функціонувала у трьох містах країни. Зловмисники трудились у Києві, Одесі, Львові.

Понад 140 людей займались виманюванням персональних даних українців. Зловмисники діяли за інструкцією та використовували психологічні методи впливу. Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.

Тепер зловмисники можуть сісти за грати на термін від 5 до 12 років із конфіскацією майна.