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В Україні ліквідували масштабну мережу кол-центрів

Аня Мартинюк 05 лютого 2022, 13:18
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В Україні ліквідували масштабну мережу кол-центрів

Стало відомо, за чим полювали телефонні шахраї. 

Новину передає «Преса України».

Нацполіція України ліквідувала мережу Call-центрів, яка функціонувала у трьох містах країни. Зловмисники трудились у Києві, Одесі, Львові. 

Понад 140 людей займались виманюванням персональних даних українців. Зловмисники діяли за інструкцією та використовували психологічні методи впливу.  Клієнтські бази даних зловмисники скуповували у DarkNet.

Тепер зловмисники можуть сісти за грати на термін від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

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