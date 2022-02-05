Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери 05.02.2022 07:45 Наталія Ткачук, джерело: «Facenews» Новини Кабінет міністрів ініціював розширення програми еПідтримка. Крім пенсіонерів 14:08
В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію 13:39
Вперше в історії людині вставили надруковане на 3D-принтері око 12:47
У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну" 11:08
З Канади в Україну полетів літак з інструкторами та військовим обладнанням 09:39
Ердоган домовився з Зеленським про його зустріч із Путіним 13:12
Джастін Трюдо пообіцяв не задіювати військових для розгону протестувальників у Канаді 10:19
Щасливчиком став австралієць.
Новину передає «Преса України».
Стівен Верзе, ІТ-інженер із Мельбурна, Австралія став першою людиною, якій вставили надруковане око. Про це він розповів виданню Insider. За словами пацієнта, у віці семи років він переніс травматичний розлад ока. Через це він втратив зір на одне око, коли йому був 21 рік.
«У той момент я вирішив зробити протез ока», - заявив Верзе.
Він додав, що на той час тип операції для протезування ока був відносно новим, але він уявляв, що технологія з часом покращить протезування. За даними лікарні Мурфілдс, у Фінсбері, Лондон, традиційні акрилові протези очей розписуються вручну, і на їх створення йде приблизно шість тижнів. Але око, надруковане на 3D-принтері, можна зробити за дві з половиною години. Потім його відправляють до окуліста, який спеціалізується на виготовленні та установці протеза ока. Цей процес займає два-три тижні.
Операція відбулася у листопаді 2021 року. Верзе заявив, що ця можливість була «правильним місцем у правильний час».
«Я скористався можливістю взяти участь у дослідженні. З огляду на моє знання, я дуже цікавився процесом і технологією і був більш ніж радий допомогти, де міг», – додав він.
Пацієнт додав, що це також був «відносно безболісний» досвід. За словами представників лікарні, повністю цифрове око, надруковане на 3D-принтері, «більш реалістичне, з чіткішим визначенням». Вся справа в протезуванні полягає в тому, щоб якомога краще приховати недоліки.
14:08: Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери Купити ліки за "ковидну тисячу" зможуть не лише пенсіонери 05.02.2022 07:45 Наталія Ткачук, джерело: «Facenews» Новини Кабінет міністрів ініціював розширення програми еПідтримка. Крім пенсіонерів
13:39: В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію
12:47: Вперше в історії людині вставили надруковане на 3D-принтері око
11:08: У посольстві Росії відреагували на публікацію "плану вторгнення в Україну"
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.